A gyűlölet karmestere: így vált Pedro Sánchez az európai Izrael-ellenesség vezéralakjává

A spanyol miniszterelnök egy egész kampányt képes arra építeni, hogy egy demokráciát gyalázzon, amely élet-halál harcát vívja egy tömeggyilkos diktatúrával.
A friss hírek szerint Spanyolország visszahívja nagykövetét Tel-Avivból, ügyvivői szintre csökkentve a diplomáciai kapcsolatokat az élet-halál harcát vívó zsidó állam és a szélsőbaloldali spanyol kormány között. Ez azonban csak a sokadik provokáció Pedro Sánchez spanyol kormányfő részéről.
Tavaly tiszteletbeli vendégként vett részt az Arab Liga bagdadi csúcstalálkozóján, ahol csatlakozott az Izraelt elítélő hangokhoz.
Áprilisban több száz millió euró értékű izraeli fegyverüzleteket mondott fel, Izrael kizárását szorgalmazta az Eurovíziós Dalfesztiválról, és sikertelen kísérletet vezetett Izrael és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodások felfüggesztésére. Nemrég pedig elítélte Amerika és Izrael iráni terrorizmus-ellenes háborúját, és közölte, hogy Spanyolország nem hajlandó segíteni a terrorrezsim bombázásában azzal, hogy a közösen működtetett katonai bázisok használatát engedélyezi.
Legmesszebb mégis tavaly szeptemberben ment, amikor azt mondta:
nagyon sajnálja, hogy Spanyolországnak nincsen nukleáris fegyvere, amellyel „megállíthatná” Izrael önvédelmi háborút a Hámász terrorszervezettel szemben.
Ezeket a fenyegetéseket részben nyilván nem kell komolyan venni. Senki sem gondolja komolyan, hogy Spanyolország megtámadná Izraelt. Sánchez inkább egyfajta politikai troll, és abból is egy kimondottan undorító fajta. Miközben Izrael 2023 óta élet-halál harcot vív a zsidó állam és annak civil lakossága eltörlésére törekvő iszlamista terroristákkal szemben, védve a zsidó-keresztény kultúrát és civilizációt – és ilyen értelemben Spanyolországot is –, addig Sánchez belpolitikai bokszzsáknak használja Izraelt. Amikor megszorul a belpolitikában, Sánchez zsidózni kezd, és Izraelre mutogat, kiválóan használva a taktikát, miszerint egy absztrakt, távoli ellenségre mutogatva el lehet terelni a figyelmet a belpolitikai problémákról. Lassan 10 éve vezeti Spanyolországot, kormányzását olyan „sikerek” ékesítik, mint a 2024-es áradásokra adott, teljesen csődöt mondott kormányzati válasz, mely 237 ember halálát és 3,7 milliárd eurós kárt okozva.
Izrael-ellenes retorikájára válasz lehet még, hogy ezeket a lépéseket részben a szélsőbaloldali Sumar és Podemos pártok nyomására tette, amelyek folyamatos támogatása elengedhetetlen Sánchez kisebbségi kormányának túléléséhez.
Az Izrael-ellenes uszítás természetesen atrocitásokká alakul a mindennapokban. Barcelona esetében például a nemzetközi sajtó szerint számos diákot inzultáltak azért, mert zsidók. „Az egész városban olyan plakátokat látunk, amelyek azt hirdetik: »A cionisták itt nem szívesen látottak«” – mondta Flor Silverman, a Spanyolországi Zsidó Diákunió alelnöke. „Egy diáknak át kellett iratkoznia egy másik egyetemre, mert nyíltan cionista zsidó volt, és fenyegetéseket kapott. Az emberek itt nem viselnek Dávid-csillagot vagy kipát az utcán. Rendezvényeinkhez jelentős biztonsági intézkedésekre van szükség, ami gyakran a logisztikai és pénzügyi terhek miatt a rendezvények lemondásához vezet” – mondta Silverman.
„A korombeli fiatal zsidók nem tudják, van-e még itt jövőjük.”
Ángel Mas, egy antiszemitizmus ellen küzdő globális szervezet, az ACOM elnöke így nyilatkozott: „Könnyű célpont vagyunk Pedro Sánchez miniszterelnök számára, aki semmilyen árat nem fizet azért, hogy Izraelt támadja” – mondta Mas. „Izraelt támadja, hogy elterelje a figyelmet az őt sújtó korrupciós botrányokról. Tisztában van vele, hogy Izrael támadása szolgálja politikai érdekeit, és segít neki megtartani pozícióját. Ez felkavarja a közvéleményt, eltereli a figyelmet a korrupcióról, és népszerűséget szerez neki bizonyos európai és arab országok körében, amelyekbe reményei szerint befektetnek majd Spanyolországba” – tette hozzá.
A spanyolországi antiszemitizmust a zsidó közösség tagjai „cunamiként” írták le,
amelyet a kormány szélsőséges nyilatkozatai tüzelnek. Spanyolország nemrégiben adott otthont a „Madrid Plus” elnevezésű csúcstalálkozónak, amelyen José Manuel Albares spanyol külügyminiszter kijelentette: „Izrael kezdte a háborút, és neki is kell véget vetnie” – ami egyértelműen jelzi a Sánchez-kormány álláspontját. Sira Regno, az ifjúságügyért felelős spanyol miniszter arról posztolt 2023. október 7-én, hogy a palesztinoknak „joguk van ellenállni”. A posztját azóta eltávolította.
Ezeket a véleményeket aztán kritika nélkül veszi át a baloldali és a mérsékelt jobboldali sajtó is. Eltekintve néhány erősen jobboldali laptól, nincsen Izraellel szemben kiegyensúlyozott orgánum Spanyolországban.
Sánchez számára Izrael gyalázása rövid távú politikai haszonnal kecsegtethet, de a spanyol-izraeli kapcsolatok valószínűleg hosszú időre súlyosan károsodnak. Elképesztő politikai rövidlátás kell az effajta stratégia alkalmazásához, de láthatóan a miniszterelnök úgy gondolkodik: nincs holnap. Tetteinek következményei mégis beláthatatlanok. Hiszen lássuk be, meglehetősen hazardőr, egyben ízléstelen politika, amikor egy kormányfő egy olyan, egyébként papíron vele szövetséges országot tesz meg kampánya célpontjának, amely az életéért küzd egy tömeggyilkos, terrorista rezsimmel szemben.
Fotó: Wikimedia Commons