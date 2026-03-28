A gyűlölet karmestere: így vált Pedro Sánchez az európai Izrael-ellenesség vezéralakjává

Ezeket a fenyegetéseket részben nyilván nem kell komolyan venni. Senki sem gondolja komolyan, hogy Spanyolország megtámadná Izraelt. Sánchez inkább egyfajta politikai troll, és abból is egy kimondottan undorító fajta. Miközben Izrael 2023 óta élet-halál harcot vív a zsidó állam és annak civil lakossága eltörlésére törekvő iszlamista terroristákkal szemben, védve a zsidó-keresztény kultúrát és civilizációt – és ilyen értelemben Spanyolországot is –, addig Sánchez belpolitikai bokszzsáknak használja Izraelt. Amikor megszorul a belpolitikában, Sánchez zsidózni kezd, és Izraelre mutogat, kiválóan használva a taktikát, miszerint egy absztrakt, távoli ellenségre mutogatva el lehet terelni a figyelmet a belpolitikai problémákról. Lassan 10 éve vezeti Spanyolországot, kormányzását olyan „sikerek” ékesítik, mint a 2024-es áradásokra adott, teljesen csődöt mondott kormányzati válasz, mely 237 ember halálát és 3,7 milliárd eurós kárt okozva.

Izrael-ellenes retorikájára válasz lehet még, hogy ezeket a lépéseket részben a szélsőbaloldali Sumar és Podemos pártok nyomására tette, amelyek folyamatos támogatása elengedhetetlen Sánchez kisebbségi kormányának túléléséhez.

Az Izrael-ellenes uszítás természetesen atrocitásokká alakul a mindennapokban. Barcelona esetében például a nemzetközi sajtó szerint számos diákot inzultáltak azért, mert zsidók. „Az egész városban olyan plakátokat látunk, amelyek azt hirdetik: »A cionisták itt nem szívesen látottak«” – mondta Flor Silverman, a Spanyolországi Zsidó Diákunió alelnöke. „Egy diáknak át kellett iratkoznia egy másik egyetemre, mert nyíltan cionista zsidó volt, és fenyegetéseket kapott. Az emberek itt nem viselnek Dávid-csillagot vagy kipát az utcán. Rendezvényeinkhez jelentős biztonsági intézkedésekre van szükség, ami gyakran a logisztikai és pénzügyi terhek miatt a rendezvények lemondásához vezet” – mondta Silverman.

„A korombeli fiatal zsidók nem tudják, van-e még itt jövőjük.”

Ángel Mas, egy antiszemitizmus ellen küzdő globális szervezet, az ACOM elnöke így nyilatkozott: „Könnyű célpont vagyunk Pedro Sánchez miniszterelnök számára, aki semmilyen árat nem fizet azért, hogy Izraelt támadja” – mondta Mas. „Izraelt támadja, hogy elterelje a figyelmet az őt sújtó korrupciós botrányokról. Tisztában van vele, hogy Izrael támadása szolgálja politikai érdekeit, és segít neki megtartani pozícióját. Ez felkavarja a közvéleményt, eltereli a figyelmet a korrupcióról, és népszerűséget szerez neki bizonyos európai és arab országok körében, amelyekbe reményei szerint befektetnek majd Spanyolországba” – tette hozzá.