„Na jó, akkor most, mint több mint 15 éve a kommunikációban dolgozó szakember írom ezeket:

A #StopÖnkény egy teljesen buta szlogen, s még butább hashtag.

Huth Gergelynek valamiben igaza volt egy klipben, amit ma hallottam. (Bár az egómnak fájt, hogy rólam nem beszélt – vicc.)

Azt mondta, hogy Orbán rossz emberismerő.

Ezt én is teljesen így látom.

Voltak rossz bizalmi emberei, és megkockáztatom, hogy vannak is. Szerintem nagyon sokan ki is használták ezt a bizalmat. Sőt, személyes meglátásom szerint még a jelenlegi, orwelli helyzetben sem sikerült bizonyos emberektől megválni.

Így tartunk ott, hogy 2026-ban még mindig hashtagekkel játszunk, mintha 2007-et írnánk.

Sajnálom, ha ezzel valakinek a kicsi lábfejére lépek, de ez így nem fog menni.

És mielőtt valaki félreérti: az ügy fontos.

Nem azért kell kiállni, mert Sulyok Tamás személye tévedhetetlen vagy érinthetetlen. Hanem azért, mert a demokratikus szabadságjogok mellett kiállni jogilag, morálisan és emberileg is helyes.

Ha ma ezt nem védjük meg, holnap már sokkal nehezebb lesz bármilyen elvet megvédeni.

De ezt nem #-taggel kell mozgósítani.

Én ezt zárt ajtók mögött is elmondtam. Nem egyszer. De mivel láthatóan nincs foganatja, elmondom itt is.

A közösségi média – és az offline mozgalomépítés – nem hashtagekre épül.

Hanem érzelmekre. Azonosulásra. Közösségre.

Üzenem azoknak, akik ma a Fidesz kommunikációját irányítják: ideje felébredni.

2026-ot írunk. Nem 2016-ot. Pláne nem 2007-et.

Nem fogom szó nélkül nézni, hogy éveken át felépített politikai tőkét kommunikációs dilettantizmus emésszen fel.

Kivártam egy teljes kampányt. Nem akartam nyilvánosan beszélni erről. Bíztam benne, hogy lesz önkorrekció.

Nem lett.

Rengeteg ember dolgozik a párton kívül azért, hogy ez a politikai közösség életképes maradjon. Saját névvel. Saját arccal. Saját kockázatra. Nem fizetésért, hanem meggyőződésből.

A minimum az lenne, hogy azok, akiknek ez a hivatásuk, és ezért fizetést kapnak, végre felnőjenek a feladathoz.

Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ezt a politikai közösséget nem az ellenfelei fogják legyőzni.

Hanem a saját kommunikációja.”