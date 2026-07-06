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sándor - palota tiszás önkény tüntetés

Álljunk ki a tiszás önkény ellen

2026. július 06. 20:15

Tüntetés csütörtökön 18 órakor.

2026. július 06. 20:15
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Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Álljunk ki a tiszás önkény ellen.
Tüntetés csütörtökön 18 órakor a Sándor-palota előtt.”

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Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 06. 22:05
MIMM
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0
0
johngo
2026. július 06. 21:49
Fidesz szavazóként mondom, hogy a Fideszhez kötődő politikusok, káderek túlzásba vitték a lopást, túl gyorsan gazdagodtak. Sajnos azt hitték, hogy a hatalmuk örökké fog tartani, elbizakodtak és még jobban gazdagodtak, sőt luxiztak is, ami nekem végképp felfoghatatlan. Azt én nem tudhatom, hogy Viktornak ebben mennyi a szerepe, de az ellene szavazóknál ő a fő felelős. Ezért mondom azt, hogy vitathatatlan tehetsége ellenére Viktorral nem tud megújulni a nemzeti oldal.
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0
1
demalgon
2026. július 06. 21:47
Conduct 2026. július 06. 21:37 Orbán Viktor a kurva anyádat!Nem véletlenül lettél elzavarva.Kussoljál,ne ájtatoskodj és ami a legfontosabb soha de soha ne kerüljön hatalom a kezedbe!Vége van te aljas hazug gazember. A te szájbabaszott kurva anyádat te idiota szar!
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2
0
Conduct
2026. július 06. 21:37
Orbán Viktor a kurva anyádat!Nem véletlenül lettél elzavarva.Kussoljál,ne ájtatoskodj és ami a legfontosabb soha de soha ne kerüljön hatalom a kezedbe!Vége van te aljas hazug gazember.
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1
5
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