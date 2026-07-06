#StopÖnkény – Sulyok Tamásért és a demokráciáért tüntet csütörtökön a Fidesz
Mindezt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be.
Tüntetés csütörtökön 18 órakor.
„Álljunk ki a tiszás önkény ellen.
Tüntetés csütörtökön 18 órakor a Sándor-palota előtt.”
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Mindezt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán