Sulyok Tamás visszautasította a miniszterelnök állításait az alaptörvény-módosítás ügyében

Sulyok Tamás köztársasági elnök közleményben utasította vissza a hivatalban lévő miniszterelnöknek az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozó kijelentéseit. Az elnök szerint a miniszterelnök valótlan állításokat fogalmazott meg, amelyeket méltatlannak nevezett.

A közlemény szerint az államfő úgy véli, hogy a kifogásolt kijelentések célja a közvélemény befolyásolása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök alkotmányos döntésére az alaptörvény-módosítás alkotmánybírósági normakontrolljának kezdeményezésével kapcsolatban.