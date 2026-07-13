Sulyok Tamás visszautasította a miniszterelnök állításait az alaptörvény-módosítás ügyében

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Rendkívüli közleményt adott ki a Sándor-palota.
Sulyok Tamás köztársasági elnök közleményben utasította vissza a hivatalban lévő miniszterelnöknek az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozó kijelentéseit. Az elnök szerint a miniszterelnök valótlan állításokat fogalmazott meg, amelyeket méltatlannak nevezett.
A közlemény szerint az államfő úgy véli, hogy a kifogásolt kijelentések célja a közvélemény befolyásolása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök alkotmányos döntésére az alaptörvény-módosítás alkotmánybírósági normakontrolljának kezdeményezésével kapcsolatban.
Sulyok Tamás hangsúlyozta: álláspontja szerint a köztársasági elnök alkotmányos hatáskörének gyakorlásába történő beavatkozási kísérlet – akár hamis állításokkal, fenyegetéssel vagy más eszközzel – a végrehajtó hatalom részéről súlyosan sérti az alkotmányos rendet.
Nyitókép forrása: MTI / Koszticsák Szilárd