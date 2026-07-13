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sulyok tamás sándor - palota alaptörvény Magyar Péter

Sulyok Tamás visszautasította a miniszterelnök állításait az alaptörvény-módosítás ügyében

2026. július 13. 13:53

Rendkívüli közleményt adott ki a Sándor-palota.

2026. július 13. 13:53
SULYOK Tamás; MAGYAR Péter

Sulyok Tamás köztársasági elnök közleményben utasította vissza a hivatalban lévő miniszterelnöknek az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozó kijelentéseit. Az elnök szerint a miniszterelnök valótlan állításokat fogalmazott meg, amelyeket méltatlannak nevezett.

A közlemény szerint az államfő úgy véli, hogy a kifogásolt kijelentések célja a közvélemény befolyásolása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök alkotmányos döntésére az alaptörvény-módosítás alkotmánybírósági normakontrolljának kezdeményezésével kapcsolatban.

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Sulyok Tamás hangsúlyozta: álláspontja szerint a köztársasági elnök alkotmányos hatáskörének gyakorlásába történő beavatkozási kísérlet – akár hamis állításokkal, fenyegetéssel vagy más eszközzel – a végrehajtó hatalom részéről súlyosan sérti az alkotmányos rendet.

Nyitókép forrása: MTI / Koszticsák Szilárd

 

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Összesen 62 komment

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Sorrend:
google-2
2026. július 13. 16:00
Az ellenzék ne vegyen részt ebbe a cirkuszi mutatványba! A Parlamentet megszállták a méltatlanok, Bolondok Házát csinálva belőle! Legyenek csak ők ott, nem kell biodíszletként ott ülni és végighallgatni a Paprikajancsik műsorát!
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0
0
google-2
2026. július 13. 15:57
Vajon mikor és ki fog elnézést kérni, hogy egy hülye akarnokot ültettek a nyakunkba? És őt nekünk meddig kell elviselnünk?
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1
0
Almassy
2026. július 13. 15:39
"hamis állításokkal, fenyegetéssel vagy más eszközzel – a végrehajtó hatalom részéről súlyosan sérti az alkotmányos rendet." Az alkotmányos rend súlyos megsértése fenyegetéssel, stb miatt nem kéne a Bohócért menni kedves rendőrség...
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7
1
europész
2026. július 13. 15:32
Tudtommal Sulyok Tamás köztársasági elnök egyben a hadsereg főparacsnoka.Rendelje már be a Szende tábornokát és utasítsa a parlament bezárására.A tiszásokat meg vigyék ki Újdörögdre kezigránat dobó gyakorlatra egy hónapra.
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4
1
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