A magyar–kazah kapcsolatok egész Közép-Ázsia számára felértékelődtek

Ugyanakkor a magyar–kazah partnerség kulcsterületét egyértelműen az energetikai együttműködés adja. A 2022-ben kitört ukrajnai, majd a 2026-ban kitört iráni háborúk rávilágítottak a diverzifikáció szükségére az ellátási zavarok és a piaci kockázatok kivédése, valamint az orosz energiafüggőség csökkentése érdekében. Az energetikai partnerség mára pragmatikus, ellátásbiztonsági és vállalati alapú együttműködéssé alakult. A KazMunayGas (KMG) kazah állami olaj- és gázipari vállalat április eleji közleményében emlékeztetett arra, hogy az olajszállítás már megkezdődött a két ország között – noha egyelőre csupán tesztüzemben. 2025 augusztusában egy 85 ezer tonnányi olajszállítmány érkezett hazánkba Horvátországon keresztül. A vállalat tudatta, hogy a 2026-os szállítások a MOL kéréseitől, valamint a KMG kereskedelmi kapacitásaitól függenek.

Kazahsztán a világ egyik jelentős olajkitermelője, mintegy 30 milliárd hordó bizonyított tartalékkal rendelkezik, amely alapján a globális ranglistán a 12. helyet foglalja el.

A közép-ázsiai ország legnagyobb hozamú olajmezője a Tengiz, amely a teljes kazahsztáni kitermelés közel felét adja. Az olajmezőn 2024-ben 27,8 millió tonna, azaz mintegy 220 millió hordó kőolajat termeltek ki. A földgázkitermelés tekintetében szintén a régió egyik kulcsfontosságú energetikai szereplőjéről van szó: 85 billió köbláb készlettel rendelkezik, amellyel a 15. helyet foglalja el a világranglistán.

Hídszerepben Magyarország

Míg Kazahsztán energiaforrásai miatt értékelődött fel az európai országok számára, Asztana a Nyugattal fennálló politikai kapcsolatok erősödésében bízik. Aidar Kurmasev ugyanakkor rámutatott arra, hogy Magyarország nemcsak Kazahsztán, hanem egész Közép-Ázsia számára hidat jelent a két térség között. „Tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak és megfigyelő státusszal rendelkezik a Türk Államok Szervezetében (TÁSZ)” – sorolta. A fentieken túl a 2026. január 22-én, Donald Trump amerikai elnök által megalakított Béketanácsban is helyet kapott hazánk, a közép-ázsiai országok közül pedig Kazahsztán és Üzbegisztán kapott meghívást.