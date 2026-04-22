Németország migráció Spanyolország bevándorlás Európai Unió

Megdöbbentő szám: már 64 millió bevándorló él Európában

2026. április 22. 19:25

Csak az elmúlt egy évben 2,1 millióval nőtt a számuk.

A Reuters beszámolója szerint 2025-re rekordmagasságba, 64,2 millióra emelkedett az Európai Unióban élő bevándorlók száma egy friss kutatás alapján. Ez mintegy 2,1 milliós növekedést jelent egyetlen év alatt, és jelentős emelkedés a 2010-es 40 millióhoz képest.

A jelentést a berlini Migrációkutató és Elemző Központ (RFBerlin) készítette az Eurostat és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai alapján.

Németország továbbra is a legfontosabb célország, ahol közel 18 millió külföldön született ember él, többségük munkaképes korú.

A leggyorsabb növekedést Spanyolországban mérték, ahol egy év alatt mintegy 700 ezer fővel nőtt a bevándorlók száma, így elérte a 9,5 milliót.

A kutatás rámutat, hogy a migrációs mintázatok az EU-n belül egyenlőtlenek, egyes kisebb országokban – például Luxemburgban, Máltán és Cipruson – arányaiban még magasabb a bevándorlók jelenléte.

A menedékkérelmek többsége néhány országban koncentrálódik:

  • Spanyolország,
  • Olaszország,
  • Franciaország és
  • Németország

együttesen az összes kérelem közel háromnegyedét kezeli.

Németországban él a legtöbb menekült is, mintegy 2,7 millió fő.

***

Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. április 22. 21:32
hát elég macerás ennyit agyonlőni.. de gondolom előbb utóbb rájönnek , hogy kell gyorsítani !!! rohadt korcs félmajmoknak se jók !!!!!..
nagymester-b-2
2026. április 22. 21:22
A jó kis afrikai 6- 8 gyerekes családmodellel számolva az mennyi is lesz 20 év múlva?
Leskelődő
2026. április 22. 21:08
64 millió? Atyavilág. És, ha jól értem, ebben az angliai migrik nincsenek is benne.
néhai Ch.Pilot
2026. április 22. 20:38
Szerintem a duplája.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!