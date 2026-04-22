Megdöbbentő szám: már 64 millió bevándorló él Európában

Németországban már minden negyedik ember bevándorló hátterű
A német statisztikai hivatal friss adatai lesújtó demográfiai összképet rajzolna ki.
Csak az elmúlt egy évben 2,1 millióval nőtt a számuk.
A Reuters beszámolója szerint 2025-re rekordmagasságba, 64,2 millióra emelkedett az Európai Unióban élő bevándorlók száma egy friss kutatás alapján. Ez mintegy 2,1 milliós növekedést jelent egyetlen év alatt, és jelentős emelkedés a 2010-es 40 millióhoz képest.
A jelentést a berlini Migrációkutató és Elemző Központ (RFBerlin) készítette az Eurostat és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai alapján.
Németország továbbra is a legfontosabb célország, ahol közel 18 millió külföldön született ember él, többségük munkaképes korú.
A német statisztikai hivatal friss adatai lesújtó demográfiai összképet rajzolna ki.
A leggyorsabb növekedést Spanyolországban mérték, ahol egy év alatt mintegy 700 ezer fővel nőtt a bevándorlók száma, így elérte a 9,5 milliót.
A kutatás rámutat, hogy a migrációs mintázatok az EU-n belül egyenlőtlenek, egyes kisebb országokban – például Luxemburgban, Máltán és Cipruson – arányaiban még magasabb a bevándorlók jelenléte.
A menedékkérelmek többsége néhány országban koncentrálódik:
együttesen az összes kérelem közel háromnegyedét kezeli.
Németországban él a legtöbb menekült is, mintegy 2,7 millió fő.
A schengeni övezet miatt szabadon mehetnek bárhová Európában.
Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP