Megdöbbentő szám: már 64 millió bevándorló él Európában

A Reuters beszámolója szerint 2025-re rekordmagasságba, 64,2 millióra emelkedett az Európai Unióban élő bevándorlók száma egy friss kutatás alapján. Ez mintegy 2,1 milliós növekedést jelent egyetlen év alatt, és jelentős emelkedés a 2010-es 40 millióhoz képest.

A jelentést a berlini Migrációkutató és Elemző Központ (RFBerlin) készítette az Eurostat és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai alapján.