schengeni övezet Marine Le Pen Pedro Sánchez Geert Wilders migráció Franciaország Nemzeti Tömörülés Hollandia Spanyolország bevándorlás

Félmillió illegális migránsnak adott legális tartózkodási jogot Spanyolország – az európai jobboldal már megnyomta a vészcsengőt

2026. április 15. 17:18

A schengeni övezet miatt szabadon mehetnek bárhová Európában.

A spanyol kormány jóváhagyta azt a tervet, amely mintegy 500 ezer illegális bevándorló számára biztosítana legalizált tartózkodási státuszt – derül ki a BBC beszámolójából. A döntés nemcsak Spanyolországon belül váltott ki éles vitákat, hanem Európa-szerte éles politikai reakciókat szült, főleg a patrióta, nemzeti politikai erők körében.

Pedro Sánchez miniszterelnök a döntést „az igazságosság cselekedetének” nevezte, hangsúlyozva, hogy olyan emberekről van szó, akik már most is a spanyol társadalom részét képezik. A spanyol néphez intézett nyílt levelében úgy fogalmazott:

El kell ismernünk annak a közel félmillió embernek a valóságát, akik már most is a mindennapi életünk részei.”

Hozzátette, hogy a bevándorlók hozzájárulnak „a gazdag, nyitott és sokszínű Spanyolország felépítéséhez”, miközben a döntés gazdasági szükségszerűség is egy elöregedő társadalomban.

A terv értelmében

az érintettek egyéves, meghosszabbítható tartózkodási engedélyt kapnának, amennyiben igazolják, hogy legalább öt hónapja az országban élnek, és büntetlen előéletűek.

A spanyol konzervatív ellenzék azonban élesen bírálta az intézkedést, mondván,

  • az „jutalmazza az illegális migrációt”, és
  • további bevándorlási hullámokat ösztönözhet.

Az európai jobboldal kemény válaszlépéseket tenne

A döntés nemzetközi visszhangja sem maradt el. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője az X-en úgy reagált:

A Madridban hatalmon lévő szocialista–szélsőbaloldali koalíció most hivatalossá tette 500 ezer illegális bevándorló legalizálását. Ez a döntés nem marad következmények nélkül Franciaország számára”

– fogalmazott a politikus, aki szerint hazája rendelkezik a legvonzóbb szociális rendszerrel, miközben a szociális juttatásokhoz való hozzáférést nem kötik munkához és lakhatáshoz.

Az országunknak, amely már most is az állandó bevándorlás súlya alatt roskadozik, meg kell védenie magát ezekkel az éppen csak most kezdődő migrációs hullámokkal szemben”

– emelte ki Le Pen, hozzátéve:

Ahogy már 2024-ben, az európai választások során is követeltük: a schengeni övezeten belüli szabad mozgást sürgősen kizárólag a tagállamok állampolgáraira kell korlátozni.”

Az uniós migrációs politika szigorítását sürgető hangok már korábban is megjelentek a spanyol tervekkel kapcsolatban: Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője márciusban a CPAC Hungaryn többek között arról is beszélt, hogy

amennyiben Spanyolország „a schengeni rendszer leggyengébb láncszemévé válik”, akkor „az egyetlen megoldás az, hogy kizárják onnan, egyszerűen ki kell vágni Spanyolországot a schengeni övezetből”.

A BBC arra is emlékeztet: Spanyolországban nem példa nélküli az ilyen jellegű amnesztia, legutóbb 2005-ben több mint félmillió ember kapott hasonló módon tartózkodási engedélyt. A mostani döntés azonban egy olyan időszakban született, amikor Európa számos országa, illetve az európai intézmények is inkább szigorítják a bevándorlási politikáját, így a madridi lépés könnyen újabb törésvonalakat nyithat az uniós vitákban.

***

Fotó: Afrikai migránsok ostromolják a marokkói Ceuta spanyol enklávéjának határát / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angeleye
2026. április 15. 19:23
Felkészül Magyarország!
schwabisch2026
2026. április 15. 18:32
2015-óta nyomogathatja. Sajnos kikötötték az önkéntes filantrópusok, mert nekik ez izgató jelenség, elég széles spektrumban. Úgyhogy azóta is hiába.
mlotta
2026. április 15. 18:04
Brüsszel szétosztja jut ide is.
Dixtroy
•••
2026. április 15. 18:02 Szerkesztve
"venceremos 2026. április 15. 17:24 Most is hazudoztok, de ennek vege lesz. A valosag: "The government's plan will offer a one-year, renewable residence permit to undocumented migrants. In order to be eligible, applicants must prove that they have already spent five months living in Spain and have a clean criminal record" Azaz 1 evre kapnak tartozkodas, mig pl. Szarban 3 evre adja a feketelabuaknak" A cikkben pedig: "A terv értelmében az érintettek egyéves, meghosszabbítható tartózkodási engedélyt kapnának, amennyiben igazolják, hogy legalább öt hónapja az országban élnek, és büntetlen előéletűek." Mi a problémád faszkupak? Nem megy a szövegértés? Próbálkozz a popó magazinnal, hátha a képekkel jobban boldogulsz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!