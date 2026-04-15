Félmillió illegális migránsnak adott legális tartózkodási jogot Spanyolország – az európai jobboldal már megnyomta a vészcsengőt

A spanyol kormány jóváhagyta azt a tervet, amely mintegy 500 ezer illegális bevándorló számára biztosítana legalizált tartózkodási státuszt – derül ki a BBC beszámolójából. A döntés nemcsak Spanyolországon belül váltott ki éles vitákat, hanem Európa-szerte éles politikai reakciókat szült, főleg a patrióta, nemzeti politikai erők körében.

Pedro Sánchez miniszterelnök a döntést „az igazságosság cselekedetének” nevezte, hangsúlyozva, hogy olyan emberekről van szó, akik már most is a spanyol társadalom részét képezik. A spanyol néphez intézett nyílt levelében úgy fogalmazott: