Félmillió illegális migránsnak adott legális tartózkodási jogot Spanyolország – az európai jobboldal már megnyomta a vészcsengőt

Beindult a baloldali terv: szélesre tárja a kapukat a migránsok előtt Spanyolország
A szélsőbaldali politikusok már az őshonos spanyolok lecseréléséről álmodoznak.
A schengeni övezet miatt szabadon mehetnek bárhová Európában.
A spanyol kormány jóváhagyta azt a tervet, amely mintegy 500 ezer illegális bevándorló számára biztosítana legalizált tartózkodási státuszt – derül ki a BBC beszámolójából. A döntés nemcsak Spanyolországon belül váltott ki éles vitákat, hanem Európa-szerte éles politikai reakciókat szült, főleg a patrióta, nemzeti politikai erők körében.
Pedro Sánchez miniszterelnök a döntést „az igazságosság cselekedetének” nevezte, hangsúlyozva, hogy olyan emberekről van szó, akik már most is a spanyol társadalom részét képezik. A spanyol néphez intézett nyílt levelében úgy fogalmazott:
El kell ismernünk annak a közel félmillió embernek a valóságát, akik már most is a mindennapi életünk részei.”
Ezt is ajánljuk a témában
A szélsőbaldali politikusok már az őshonos spanyolok lecseréléséről álmodoznak.
Hozzátette, hogy a bevándorlók hozzájárulnak „a gazdag, nyitott és sokszínű Spanyolország felépítéséhez”, miközben a döntés gazdasági szükségszerűség is egy elöregedő társadalomban.
A terv értelmében
az érintettek egyéves, meghosszabbítható tartózkodási engedélyt kapnának, amennyiben igazolják, hogy legalább öt hónapja az országban élnek, és büntetlen előéletűek.
A spanyol konzervatív ellenzék azonban élesen bírálta az intézkedést, mondván,
A döntés nemzetközi visszhangja sem maradt el. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője az X-en úgy reagált:
A Madridban hatalmon lévő szocialista–szélsőbaloldali koalíció most hivatalossá tette 500 ezer illegális bevándorló legalizálását. Ez a döntés nem marad következmények nélkül Franciaország számára”
– fogalmazott a politikus, aki szerint hazája rendelkezik a legvonzóbb szociális rendszerrel, miközben a szociális juttatásokhoz való hozzáférést nem kötik munkához és lakhatáshoz.
Ezt is ajánljuk a témában
A spanyol miniszterelnök egy egész kampányt képes arra építeni, hogy egy demokráciát gyalázzon, amely élet-halál harcát vívja egy tömeggyilkos diktatúrával. Veszprémy László Bernát írása.
Az országunknak, amely már most is az állandó bevándorlás súlya alatt roskadozik, meg kell védenie magát ezekkel az éppen csak most kezdődő migrációs hullámokkal szemben”
– emelte ki Le Pen, hozzátéve:
Ahogy már 2024-ben, az európai választások során is követeltük: a schengeni övezeten belüli szabad mozgást sürgősen kizárólag a tagállamok állampolgáraira kell korlátozni.”
Az uniós migrációs politika szigorítását sürgető hangok már korábban is megjelentek a spanyol tervekkel kapcsolatban: Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője márciusban a CPAC Hungaryn többek között arról is beszélt, hogy
amennyiben Spanyolország „a schengeni rendszer leggyengébb láncszemévé válik”, akkor „az egyetlen megoldás az, hogy kizárják onnan, egyszerűen ki kell vágni Spanyolországot a schengeni övezetből”.
A BBC arra is emlékeztet: Spanyolországban nem példa nélküli az ilyen jellegű amnesztia, legutóbb 2005-ben több mint félmillió ember kapott hasonló módon tartózkodási engedélyt. A mostani döntés azonban egy olyan időszakban született, amikor Európa számos országa, illetve az európai intézmények is inkább szigorítják a bevándorlási politikáját, így a madridi lépés könnyen újabb törésvonalakat nyithat az uniós vitákban.
Ezt is ajánljuk a témában
Irene Montero, szélsőbaloldali EP-képviselő nyíltan kimondta: a migráció politikai eszköz, a népességcsere valós terv.
***
Fotó: Afrikai migránsok ostromolják a marokkói Ceuta spanyol enklávéjának határát / AFP