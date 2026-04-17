Németországban már minden negyedik ember bevándorló hátterű

Megkérte a tinédzser migránsokat a buszsofőr, hogy legyenek halkabbak, addig ütötték, míg kómába esett
A brutális támadás után a 62 éves férfi életveszélyes állapotban került kórházba.
A német statisztikai hivatal friss adatai lesújtó demográfiai összképet rajzolna ki.
Rekordszintre emelkedett a migrációs hátterű emberek aránya Németországban: a német statisztikai hivatal adatai szerint a lakosság 26,3 százaléka, közel 22 millió ember tartozik ebbe a kategóriába – adta hírül a Breitbart. Ide azok számítanak, akik 1950 után vándoroltak be, vagy mindkét szülőjük bevándorló volt. Ez a mutató tavaly is nőtt, és a tendencia hosszabb távon még látványosabb.
A cikk kiemeli: ha azokat is figyelembe vesszük, akiknek legalább egy szülőjük bevándorló, akkor a népesség közel egyharmada érintett.
A közvetlenül bevándoroltak aránya 19,8 százalék, vagyis több mint 16 millió ember.
Bár az érkezések üteme lassult az utóbbi években, a 2005 óta tartó folyamat eredményeként a migrációs hátterű népesség száma közel kilencmillió fővel nőtt az országban.
A statisztika szerint a migrációs hátterű lakosság jóval fiatalabb az elöregedő német népességnél:
A legnagyobb csoportok
A Breitbart értékelése szerint a német kormányok által hangoztatott gazdasági érvek ugyanakkor vitathatók. A cikk úgy fogalmaz, hogy
a bevándorlók „jelentősen felülreprezentáltak a tartósan munkanélküliek között”,
és a szociális juttatások közel felét is külföldiek kapják.
A lap emellett a kulturális és biztonsági következményekre is kitér, megemlítve több közelmúltbeli terrortámadást – köztük az Aschaffenburg, Magdeburg és München városokban történteket –, amelyeket a migrációs folyamatokkal hoz összefüggésbe.
A cikk összegzése szerint a számok azt mutatják, hogy a német társadalom szerkezete az elmúlt két évtizedben jelentősen átalakult, és a migráció kérdése továbbra is meghatározó politikai és társadalmi vitatéma marad.
Fotó: David GANNON / AFP