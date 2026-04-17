Németország népesség migráció bevándorlás

Németországban már minden negyedik ember bevándorló hátterű

2026. április 17. 20:27

A német statisztikai hivatal friss adatai lesújtó demográfiai összképet rajzolna ki.

null

Rekordszintre emelkedett a migrációs hátterű emberek aránya Németországban: a német statisztikai hivatal adatai szerint a lakosság 26,3 százaléka, közel 22 millió ember tartozik ebbe a kategóriába – adta hírül a Breitbart. Ide azok számítanak, akik 1950 után vándoroltak be, vagy mindkét szülőjük bevándorló volt. Ez a mutató tavaly is nőtt, és a tendencia hosszabb távon még látványosabb.

A cikk kiemeli: ha azokat is figyelembe vesszük, akiknek legalább egy szülőjük bevándorló, akkor a népesség közel egyharmada érintett.

A közvetlenül bevándoroltak aránya 19,8 százalék, vagyis több mint 16 millió ember.

Bár az érkezések üteme lassult az utóbbi években, a 2005 óta tartó folyamat eredményeként a migrációs hátterű népesség száma közel kilencmillió fővel nőtt az országban.

Tartós társadalmi hatások

A statisztika szerint a migrációs hátterű lakosság jóval fiatalabb az elöregedő német népességnél:

  • a 25–34 évesek több mint egyharmada tartozik ebbe a körbe,
  • miközben az átlagéletkoruk 38,2 év,
  • szemben a németek 47,6 éves átlagával.

A legnagyobb csoportok

  • Lengyelországból,
  • Törökországból,
  • Ukrajnából,
  • Oroszországból és
  • Szíriából érkeztek.

A Breitbart értékelése szerint a német kormányok által hangoztatott gazdasági érvek ugyanakkor vitathatók. A cikk úgy fogalmaz, hogy

a bevándorlók „jelentősen felülreprezentáltak a tartósan munkanélküliek között”,

és a szociális juttatások közel felét is külföldiek kapják.

A lap emellett a kulturális és biztonsági következményekre is kitér, megemlítve több közelmúltbeli terrortámadást – köztük az Aschaffenburg, Magdeburg és München városokban történteket –, amelyeket a migrációs folyamatokkal hoz összefüggésbe.

A cikk összegzése szerint a számok azt mutatják, hogy a német társadalom szerkezete az elmúlt két évtizedben jelentősen átalakult, és a migráció kérdése továbbra is meghatározó politikai és társadalmi vitatéma marad.

***

Fotó: David GANNON / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 17. 21:50
Mandiner, csak így tovább! Óriási buktát hozó propagandán soha ne változtass! 👏👏👏👏👏 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Fireworks
2026. április 17. 21:12
Ők így javítják a demográfiát. Saját szaporulat nincs, tökéletesen megfelel nekik ez is. Ha egyszer az eddigi háborúikat elveszítették, most készülnek a következőre, kell az anyag a húsdarálóba.
kislaci
2026. április 17. 21:08
Még legyetek egy kicsit türelemmel, nincs semmi veszve! Holnap ér véget a levélszavazatok feldolgozása, lehet hogy a TISZA mégis elvisz néhány körzetet meg kap még +5 mandátumot!
mreinstand-3
2026. április 17. 21:06
Tehát sok köztük a csöves megélhetési kelet-európai migráns
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!