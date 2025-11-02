Itt a modern kori aranyláz – jó hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank még időben lépett

Nem véletlen, hogy kilőtt az ára: a világpiaci igény növekedését az évek óta tartó bizonytalanság és a pénzügyi rendszerrel szembeni fokozódó

bizalmatlanság magyarázza. Az orosz–ukrán háború kitörését követő infláció és az újra megjelenő globális pénzpiaci instabilitás miatt sokan elfordultak a leggyakoribb befektetési formáktól az ismert kockázataik miatt. A jelenlegi aranyláz túlmutat azon, hogy a befektetők biztonságban tudhassák a pénzüket. A megelőző válságidőszakokhoz képest újdonság, hogy

a központi bankok is tekintélyes mértékben növelik aranytartalékukat,

ami részben a kelet-európai háború hatása, részben pedig a globális Dél és Kelet megerősödésének a következménye.

Az arany azért jelent ezúttal is sok befektetőnek menekülőutat, mert a hagyományos pénzpiacokon kívüli, értékálló megoldás. Az utóbbi években megrendült a bizalom a devizákban és az állam­papírokban, és a részvényesek is féltik a pénzüket. Hiába hagytuk magunk mögött a magas infláció­val terhelt időszakot, az újabb árrobbanástól való félelem és a világszerte alacsonyabb szinten stabilizálódó vásárlóerő hatással van a befektetési döntésekre. A bizonytalanságot és az aggodalmat növeli emellett a világpolitika, elsősorban a fegyveres konfliktusok és az Egyesült Államok jelentősen átalakuló külpolitikája, beleértve a vámháborút is, amely az egész globális árucserére hatással van. Szintén érdemi befolyással bírhat, hogy a globális Dél és Kelet megszabadulna a dollár uralmától a világkereskedelemben.

Gazdaságpolitikai döntések is az arany felé terelik a befektetői döntéseket. A globális pénz­piacon ma a kötvények hozamának csökkenésével lehet számolni, mivel az amerikai és az európai uniós jegybank is kamatcsökkentési ciklusba kezdett. Emellett a dollár árfolyama is gyengül, leértékelődése pedig automatikusan emeli az arany árfolyamát. A nagy pénzügyi alapok ezért a kötvényekből és a részvényekből a nemesfémekbe teszik át a pénzt – összegzi a folyamatokat a Goldman Sachs.