Aki egy megcsonkított, kifosztott országot konszolidált – 150 éve született Bethlen István

Napra pontosan 150 éve, 1874. október 8-án született Bethlen István miniszterelnök, a magyar történelem egyik legmeghatározóbb alakja. Az arisztokrata származású politikus széles körű, mély gazdasági, jogi és történeti ismeretekkel rendelkezett, amit kiváló íráskészsége és szónoki tehetsége egészített ki. Tökéletesen, anyanyelvi szinten beszélt németül, angolul és franciául. A nagy műveltségű államférfi jelentőségéről, „titkáról” és munkásságának eredményeiről Szakály Sándor történésszel, egyetemi tanárral, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójával, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorával beszélgettünk egy összegzés erejéig.

*

Mit értett meg Bethlen István Trianon után a magyarság helyzetével kapcsolatban, ami miatt sokan a magyar történelem egyik legjelentősebb államférfijának tartják?

Bethlen István, aki már 1920-ban is szóba került, mint miniszterelnök jelölt jól látta, hogy a világháborúban vereséget szenvedett Magyarország – amely területének, Horvátország nélkül, kétharmadát veszítette el és magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadát – meg- és fennmaradása csak akkor képzelhető el, ha

elfogadtatja az ország „létezését” a külhatalmakkal és az ország gazdasági, politikai konszolidációja sikerrel jár.

Bethlen elsősorban a britekkel igyekezett kapcsolatot teremteni, de átütő sikert nem ért el. Érdemi eredményt az olasz kapcsolat hozott, amikor is 1927-ben megszületett a magyar-olasz vagy olasz-magyar barátsági és együttműködési szerződés, amely a korabeli Magyar Királyságot kiemelte az „elzártságból”.

Bethlen elképzelései szerint

Magyarország revíziós elképzeléseit békés úton, támogatók segítségével lehetett csak elérni.

A revízió számára is „alaptételnek” számított a politikájában. Bethlen ügyesen szervezte át a győztes kormánypártot, amelyet sikerült végül is teljes mértékben a kezében tartania. Engedmények, egyeztetések és ígéretek, amelyek jelentős részét be is tartotta.