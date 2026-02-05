Magyar Péter csúnyán mellébeszélt a bennfentes kereskedési botrányában is (VIDEÓ)

Korán örült Magyar Péter: még nem ért véget a bennfentes kereskedelem miatt indított nyomozás
A Tisza-vezér azt hirdette közösségi oldalán, hogy az MNB szerint nem bűnös, azonban a valóság ennél jóval árnyaltabb.
A Tisza-vezér egyik legnagyobb botránya a bennfentes kereskedési ügye volt. Magyar Péternek ebben az ügyben sem sikerült igazat mondania. Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 10. rész.
2025 február elején az Index írt arról, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.
A cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert.
Fontos, hogy ebben az időben Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségében tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása.
Magyar a cikkre úgy reagált, hogy az Index állításaiból egy szó sem igaz, és azt állította, hogy az idézett napon nem vett és nem is adott el részvényt.
Magyar sajátos trükköt bevetve próbál kibújni az ügyből, és azt állítja: a következő héten könyvelték le az ügyletet, így ő nem vásárolhatott pénteken. Vagyis nem követett el bennfentes kereskedést. Azonban a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Így könnyen megeshet, hogy a pénteki vásárlás máskor került nyilvántartásba.
2025. novemberében az MNB összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszeméllyel szemben és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt. Mint írták, a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényvisszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így ez eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta.
A jegybank közleményére közösségi oldalán reagált Magyar Péter. A Tisza-vezér azt írta, hogy „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”. „A Magyar Nemzeti Bank tegnap intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellenem indított mindkét eljárást. Az egyiket jogsértés hiányában, a másikat azért, mert hónapokig nem volt képes felderíteni a tényállást”.
Azonban fontos tisztázni, hogy az MNB-közlemény lényege korántsem ez. A kommüniké ugyanis azt mondja ki, hogy
átadták a nyomozóhatóságnak az ügyét,
mert – feltehetően a mentelmi jog miatt – nem tudtak előre lépni, valamint a nyomozó hatóság rendelkezik szélesebb nyomozati jogokkal.
