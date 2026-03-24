03. 24.
kedd
munkácsy mihály picasso eredeti kontextus izsó miklós múzeum

A múzeumban tényleg csak „porosodnak” a tárgyak?

2026. március 24. 11:48

A másik megalapozatlan sztereotípia, hogy a műalkotás a múzeumban elveszíti „eredeti kontextusát". Vagyis nem ott van, ahová eredetileg szánták.

Bellák Gábor
Vendégszerző

Szeretjük a múzeumainkat. Tudjuk, hogy egy jó múzeum nagy idegenforgalmi vonzerőt jelent, s még a látszólag túlzó múzeumi befektetések is mindig megtérülnek. A múzeum (s vele együtt a múzeumlátogatás) soha nem megy ki a divatból, mert igazából nem is divat ez, hanem kulturális alaptevékenység. Ahogy olvasunk, moziba, színházba és koncertre járunk, úgy tartjuk fontosnak a múzeumlátogatást is.

Külföldi utazásaink során is többnyire olyan úti célt választunk, ahol legalább egy jelentős múzeumot felkereshetünk.

Ha pedig véletlenül művészek vagyunk, titkos álmunk, hogy hagyatékunkat egy rólunk elnevezett múzeum őrizze meg az utókornak, s ha ez mégsem sikerülne, legalább a nagyobb közgyűjteményekbe eljussanak az alkotásaink. 

Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy a múzeumokkal kapcsolatos sztereotip vélemények szinte mind negatív tartalmúak. Ezek szerint a múzeumban „porosodnak” a tárgyak, s mivel a múzeumi gyűjtésnek, a meg­őrzésnek és a bemutatásnak mindnek van valami „mumifikáló” jellege, azt gondoljuk, hogy a múzeum tulajdonképpen a tárgyak temetője, elfekvője, ahonnan már nincs út vissza az életbe.

A másik megalapozatlan sztereotípia, hogy a műalkotás a múzeumban elveszíti „eredeti kontextusát”. Vagyis nem ott van, ahová eredetileg szánták, hanem korban, régióban, műfajban tőle eltérő tárgyak közösségében.

Hiszen az világos, hogy az oltárkép igazi kontextusa a templom, a freskóé az épület, amelynek falát díszíti, a köztéri szoboré pedig a tér vagy az utca. De vajon a lerombolt, átépített templomok oltár­képeinek, az elpusztult épületek szobrai­nak, megmaradt falképeinek mi lenne az eredeti kontextusa? Delacroix nagy szabadságképének, Monet vízililiomainak, Picasso Guernicájának vagy éppen Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának mi az eredeti kontextusa? A kínai agyag­katonáknak most, a 21. században mi az eredeti kontextusa? És mi lenne az Izsó Miklós zseniális szoborvázlatai, a koronázási palást vagy királyi és főúri ékszerek esetében? Akárhogy nézzük, valójában a múzeum képes igazi kon­textust teremteni a műtárgyaknak és minden olyan tárgynak, amely vásárlás, adományozás vagy egyéb okokból adódó megőrzés miatt odakerült. 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ergit
2026. március 24. 13:15
Én mindig untam a múzeum látogatásokat, kivéve a művészetieket. Ott az a sok tárgy, amiket valamikor emberek használtak, de élettelenek, vagyis, mintha sosem használták volna azokat. Ha egy filmben lehetne látni, hogyan készültek a tárgyak, hogyan, mire használták, mi volt a jelentősége a maguk idejében, és utána megnézni a kiállításon a filmben is szereplő tárgyakat, az lenne igazán érdekes és emlékezetes is!!!
Syr Wullam
2026. március 24. 11:57
"A kínai agyag­katonáknak most, a 21. században mi az eredeti kontextusa?" qubit.hu/2026/02/04/ezer-sebbol-verzik-a-kinai-agyaghadsereg 🧐
