Szeretjük a múzeumainkat. Tudjuk, hogy egy jó múzeum nagy idegenforgalmi vonzerőt jelent, s még a látszólag túlzó múzeumi befektetések is mindig megtérülnek. A múzeum (s vele együtt a múzeumlátogatás) soha nem megy ki a divatból, mert igazából nem is divat ez, hanem kulturális alaptevékenység. Ahogy olvasunk, moziba, színházba és koncertre járunk, úgy tartjuk fontosnak a múzeumlátogatást is.

Külföldi utazásaink során is többnyire olyan úti célt választunk, ahol legalább egy jelentős múzeumot felkereshetünk.

Ha pedig véletlenül művészek vagyunk, titkos álmunk, hogy hagyatékunkat egy rólunk elnevezett múzeum őrizze meg az utókornak, s ha ez mégsem sikerülne, legalább a nagyobb közgyűjteményekbe eljussanak az alkotásaink.