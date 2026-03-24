Szeretjük a múzeumainkat. Tudjuk, hogy egy jó múzeum nagy idegenforgalmi vonzerőt jelent, s még a látszólag túlzó múzeumi befektetések is mindig megtérülnek. A múzeum (s vele együtt a múzeumlátogatás) soha nem megy ki a divatból, mert igazából nem is divat ez, hanem kulturális alaptevékenység. Ahogy olvasunk, moziba, színházba és koncertre járunk, úgy tartjuk fontosnak a múzeumlátogatást is.
Külföldi utazásaink során is többnyire olyan úti célt választunk, ahol legalább egy jelentős múzeumot felkereshetünk.
Ha pedig véletlenül művészek vagyunk, titkos álmunk, hogy hagyatékunkat egy rólunk elnevezett múzeum őrizze meg az utókornak, s ha ez mégsem sikerülne, legalább a nagyobb közgyűjteményekbe eljussanak az alkotásaink.
Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy a múzeumokkal kapcsolatos sztereotip vélemények szinte mind negatív tartalmúak. Ezek szerint a múzeumban „porosodnak” a tárgyak, s mivel a múzeumi gyűjtésnek, a megőrzésnek és a bemutatásnak mindnek van valami „mumifikáló” jellege, azt gondoljuk, hogy a múzeum tulajdonképpen a tárgyak temetője, elfekvője, ahonnan már nincs út vissza az életbe.
A másik megalapozatlan sztereotípia, hogy a műalkotás a múzeumban elveszíti „eredeti kontextusát”. Vagyis nem ott van, ahová eredetileg szánták, hanem korban, régióban, műfajban tőle eltérő tárgyak közösségében.
Hiszen az világos, hogy az oltárkép igazi kontextusa a templom, a freskóé az épület, amelynek falát díszíti, a köztéri szoboré pedig a tér vagy az utca. De vajon a lerombolt, átépített templomok oltárképeinek, az elpusztult épületek szobrainak, megmaradt falképeinek mi lenne az eredeti kontextusa? Delacroix nagy szabadságképének, Monet vízililiomainak, Picasso Guernicájának vagy éppen Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának mi az eredeti kontextusa? A kínai agyagkatonáknak most, a 21. században mi az eredeti kontextusa? És mi lenne az Izsó Miklós zseniális szoborvázlatai, a koronázási palást vagy királyi és főúri ékszerek esetében? Akárhogy nézzük, valójában a múzeum képes igazi kontextust teremteni a műtárgyaknak és minden olyan tárgynak, amely vásárlás, adományozás vagy egyéb okokból adódó megőrzés miatt odakerült.