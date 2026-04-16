„Túlzás volt kétharmadot adni egy ismeretlen ember kezébe” – ezt gondolják a fradisták a Tisza győzelméről

Győzelmével átvette a vezetést a tabellán a Fradi – jöhet a szuperrangadó, amire mindenki várt
Ismét hátrányból fordított a címvédő.
A kormányváltás volt a téma az FTC–Puskás Akadémia élvonalbeli labdarúgó mérkőzés előtt. A Fradi szurkolóit arról kérdezték, mire számítanak a jövőben így, hogy a Tisza Párt egyértelmű felhatalmazást kapott a kormányzásra.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Ferencváros hátrányból fordítva 2–1-re nyert a Puskás Akadémia ellen, és átvette a vezetést a labdarúgó NB I-ben. A Partizán YouTube-csatorna a keddi mérkőzés előtt a Fradi szurkolóit kérdezgette arról, hogy mire számítanak a jövőben, miután a klub elnöke, Kubatov Gábor a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója, alelnöke, országgyűlési képviselő, a felcsúti egyesület alapítója pedig Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök.
Egyes drukkerek szerint már érett a váltás, míg egy másik arról beszélt, hogy biztosan átalakul az NB I, csak az a kérdés, ki veszi át a hatalmat. Aurelio Caversaccio egykori Való Világ-szereplőt is megszólaltatták, aki azt mondta, nincs más teendő, mint fel kell venni a stoplist és jó meccseket játszani. „Bízom benne, hogy a focit ugyanúgy támogatják majd, mert én nagy futballszerető vagyok. Nem tudom, hogy a Fradit egyáltalán kell-e külön támogatni, hiszen így is hozza az eredményeket európai szinten” – fogalmazott a korábbi valóságshow-szereplő.
Az egyik szimpatizáns úgy vélte, mindegy, hogy hívják a következő kormányfőt, Orbán Viktornak, Magyar Péternek vagy Lutz Gizinek, a sportot félre kell tenni, a társasági adó (tao) pedig jó kezdeményezés és inkább az egészséges életmódra kell ilyen módon költeni, nem pedig „cigire meg alkoholra”. Egyikük nem bánja, ha a politika végre eltávolodik a labdarúgástól, ugyanakkor azt elismerte, Kubatov sokat tett a Ferencvárosi Torna Clubért.
Íme, néhány reakció:
Nulla bizodalmam sincs. Az eddigivel (a kormánnyal – a szerk.) se voltam megelégedve, de a mostanitól nagyon félek. Kellett a váltás, de túlzás volt kétharmadot adni egy ismeretlen ember kezébe. Ennyi.”
A bajnoki döntőnek beillő telt házas ETO–FTC rangadót vasárnap este fél 8-kor rendezik az ETO Parkban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert