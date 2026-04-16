„Túlzás volt kétharmadot adni egy ismeretlen ember kezébe” – ezt gondolják a fradisták a Tisza győzelméről

Fradi-szurkoló: „Óriási probléma, hogy egy ilyen ember került fel a trónra”

Egyes drukkerek szerint már érett a váltás, míg egy másik arról beszélt, hogy biztosan átalakul az NB I, csak az a kérdés, ki veszi át a hatalmat. Aurelio Caversaccio egykori Való Világ-szereplőt is megszólaltatták, aki azt mondta, nincs más teendő, mint fel kell venni a stoplist és jó meccseket játszani. „Bízom benne, hogy a focit ugyanúgy támogatják majd, mert én nagy futballszerető vagyok. Nem tudom, hogy a Fradit egyáltalán kell-e külön támogatni, hiszen így is hozza az eredményeket európai szinten” – fogalmazott a korábbi valóságshow-szereplő.