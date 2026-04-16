Fradi Partizán Tisza Ferencváros FTC

„Túlzás volt kétharmadot adni egy ismeretlen ember kezébe” – ezt gondolják a fradisták a Tisza győzelméről

2026. április 16. 09:45

A kormányváltás volt a téma az FTC–Puskás Akadémia élvonalbeli labdarúgó mérkőzés előtt. A Fradi szurkolóit arról kérdezték, mire számítanak a jövőben így, hogy a Tisza Párt egyértelmű felhatalmazást kapott a kormányzásra.

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Ferencváros hátrányból fordítva 2–1-re nyert a Puskás Akadémia ellen, és átvette a vezetést a labdarúgó NB I-ben. A Partizán YouTube-csatorna a keddi mérkőzés előtt a Fradi szurkolóit kérdezgette arról, hogy mire számítanak a jövőben, miután a klub elnöke, Kubatov Gábor a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója, alelnöke, országgyűlési képviselő, a felcsúti egyesület alapítója pedig Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök.

A Fradi-szurkolók szerint a foci-NB I is átalakul a Tisza kormányra kerülésével / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az egyik szimpatizáns úgy vélte, mindegy, hogy hívják a következő kormányfőt, Orbán Viktornak, Magyar Péternek vagy Lutz Gizinek, a sportot félre kell tenni, a társasági adó (tao) pedig jó kezdeményezés és inkább az egészséges életmódra kell ilyen módon költeni, nem pedig „cigire meg alkoholra”. Egyikük nem bánja, ha a politika végre eltávolodik a labdarúgástól, ugyanakkor azt elismerte, Kubatov sokat tett a Ferencvárosi Torna Clubért.

Íme, néhány reakció:

  • „Nem a fradisták lettek fideszesek, hanem a fideszesek lettek fradisták”.
  • „Az, hogy az állam beleszól a sportba, az egy jó dolog. A Fradit nem féltem, a Puskás Akadémia és társai féljenek.”

Nulla bizodalmam sincs. Az eddigivel (a kormánnyal – a szerk.) se voltam megelégedve, de a mostanitól nagyon félek. Kellett a váltás, de túlzás volt kétharmadot adni egy ismeretlen ember kezébe. Ennyi.”

  • „Magyar Péter is azt mondta, hogy maradni fog a tao, csak kicsit szigorítanak rajta. Ezzel nincs gond.”
  • „Minden csapat kapott pénzt a politikától, nemcsak a Ferencváros. Ez nem a pénzről szól.”
  • „Egyet ne felejtsünk el: Magyar Péter minden egyes alkalommal itt van a VIP-ben!”
  • „Óriási probléma szerintem, hogy egy gimnáziumi szerelemből néhány éve kijött ember került most fel a trónra és kapott hatalmat, holott alig élt még, nincs is élettapasztalata.”
  • „A fradisták nem kérték ezt, ahogy más európai csapatok sem, hogy ennyire tenyereljen rá az életükre a politika.”
  • „Tudom, milyen érzés kulturált körülmények között stadionban lenni, és milyen az, amikor csak beton van, omladozik minden. Engem rohadtul nem érdekelt sosem, ki volt kormányon, én korábban is fradista voltam.”
  • „Több kiscsapat fog feljönni ezután, amelyeknél nincs habzsi-dőzsi. Például a Paks, de nem a Puskás, annak vége, mert ott nincs piaci működés.”

A bajnoki döntőnek beillő telt házas ETO–FTC rangadót vasárnap este fél 8-kor rendezik az ETO Parkban.

NokiNokedli
2026. április 16. 11:24 Szerkesztve
Kubatov és a FIDESZ hosszú időn keresztül etette, és nevelte ki az idegbeteg MP-t, tehát nem lehet rossz - a fidesznyikeknek.
bekeev-2025
2026. április 16. 11:15
falcatus-2bekeev-2025 2026. április 16. 11:09 az 1,4 millió fantomszavazójuk már visszatakarodott, legközelebb csak akkor jön elő hívás nélkül, amikor a hátukra kivánnák Ha leszámolnánk ezt a képzeletbeli 1,4 millió fantomszavazatot amiről hadoválsz (bizonyíték?), még úgy is választást nyertek volna. Jaj, te szektás. Rossz vesztes. :)
bekeev-2025
2026. április 16. 11:14
cartwright 2026. április 16. 11:02 bekeev-2025 2026. április 16. 10:31 • Szerkesztve "nektek befellegzett. Most már ne oktassatok ki másokat. Vissza lehet takarodni az ólatokba, szektások." Mert te 16 évig az ólban koslattál szektás? Most tán Jupiternek hiszed magad, kisökör? Azonkívül szólok, ez nem az Iszap/bal sajtója, mégis itt pofáztok naphosszat, tán a 444-en vagy HVG nem jutsz szóhoz? Ja, és ideje nicket váltani - már 2026 van ... Nem képzelem magam Jupiternek. Azért a csúfos kudarcotok után ésszerűbb lenne visszavennetek a nagyképűségből. Tanuljatok egy kis alázatot, fideszektások! :)
cartwright
2026. április 16. 11:02
bekeev-2025 2026. április 16. 10:31 • Szerkesztve "nektek befellegzett. Most már ne oktassatok ki másokat. Vissza lehet takarodni az ólatokba, szektások." Mert te 16 évig az ólban koslattál szektás? Most tán Jupiternek hiszed magad, kisökör? Azonkívül szólok, ez nem az Iszap/bal sajtója, mégis itt pofáztok naphosszat, tán a 444-en vagy HVG nem jutsz szóhoz? Ja, és ideje nicket váltani - már 2026 van ...
