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frakcióvezető Fidesz Gulyás Gergely lemond

Gulyás Gergely elárulta, mikor tájékoztatta Orbán Viktort a döntéséről

2026. július 13. 20:47

Gulyás Gergely szerint ami hétfőn történt az Országgyűlésben, az „cezúra”, amellyel „egy teljesen új világ” alakult ki, és amely ellen minden demokratikus eszközzel tiltakozni kell. A Fidesz leköszönő frakcióvezetője az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, a parlamentben olyan változások történtek, amelyek korszakhatárt jelentenek.

2026. július 13. 20:47
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Gulyás Gergely hétfőn bejelentette, hogy lemond a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői tisztségéről. Indoklása szerint olyan vezetőnek kell irányítania a képviselőcsoportot, aki a következő országgyűlési választáson is indulhat, emellett döntésével tiltakozni kíván az alkotmány módosítása ellen.

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Gulyás Gergely: Ez cezúra, egy teljesen új világ

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy a parlamentben olyan változások történtek, amelyek szerinte korszakhatárt jelentenek. Úgy fogalmazott, 

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„cezúra”, illetve „egy teljesen új világ” alakult ki, amely ellen minden demokratikus eszközzel tiltakozni kell.

Elárulta, hogy a frakciónak hétfőn jelezte távozási szándékát, és utódjára is tett javaslatot, bár a jelölt nevét nem hozta nyilvánosságra, csak annyit közölt, az illető jelenleg is Fidesz-frakció tagja. Megerősítette: hiába marasztalták, nem változtatta meg a döntését. Gulyás a műsorban arról is beszélt, hogy 

elhatározásáról már pénteken tájékoztatta Orbán Viktort.

Mint ismert, a Fidesz és a KDNP képviselői hétfőn nem vettek részt a parlament ülésén, ezzel is demonstrálva tiltakozásukat a Tisza-kormány által kezdeményezett alkotmánymódosításokkal szemben. Később a kormányzópárt megszavazta a parlamentben az alkotmány 17. módosítását.

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A fideszes politikus szerint a mostani változások nem jelentik a diktatúra megjelenését, ugyanakkor úgy véli, hogy a magyar demokrácia 1989–1990 óta nem szenvedett ilyen mértékű sérelmet. Különösen azt kifogásolta, hogy szerinte egyes politikai szereplőket kizárnak a demokratikus versenyből.

Az interjúban szó esett a korábbi jogállamisági vitákról is. A leköszönő frakcióvezető vitatta azokat a kritikákat, amelyek szerint a korábbi Fidesz-kormányok fokozatosan leépítették volna a jogállamot, hangsúlyozva, hogy az egyes intézkedésekről külön-külön lehet vitázni, miközben több új jogorvoslati lehetőséget is bevezettek.

A Fidesz választási vereségének okai között 

  • a gazdasági növekedés elmaradását, 
  • a korrupciós vádakat – különösen a jegybank körüli ügyeket –, valamint 
  • az Európai Unióval kapcsolatos konfliktusokat 

említette.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy nem történt egyeztetés Sulyok Tamás köztársasági elnökkel az Alaptörvény módosításának késleltetéséről, és hangsúlyozta, hogy szerinte a miniszterelnök nem irányítja az államfőt. Hozzáfűzte: amennyiben van rá jogi lehetőség, minden rendelkezésre álló jogorvoslati eszköz igénybevételét támogatná.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
Szarvasbika
2026. július 13. 21:35
Nem tudom eldönteni, hogy jól tette-e, vagy ez csak a kényelmesebb út volt...? Hová tűnt Lázár, Szíjjártó? És nem azért, de meg lettem dobálva rendesen diszlájkokkal kedves fideszes kommenttársaim, amikor már egy éve le mertem ide írni, hogy ez a nyomorult veszélyes lesz, mert meg fogja fogni a fiatalokat és Menzer és Szentkirályi szájkaratéja fölösleges nyafogás volt, inkább a fiatalok felé fordultak volna, de ki voltam én, hogy bántottam a szent teheneket? Ők hol vannak most??? Volt, aki erre letiszásozott itt. Pedig azt is megírtam, hogy ne nekem legyen igazam!! Itt az elvakultság eredménye és az óvatlanságé. És ha már így, drága Mandiner, Hová lett a Hoppá, breaking, ezt nem láttuk jönni a Holdon is???? Az a nívótlan stílus??? Hol a rengeteg helyesírási hiba??? Bezzeg most tudtok írni semlegesen, kevesebb hibával! Szégyelljétek magatokat, hogy hagytátok, hogy az a néhány troll itt bassza a rezet naphosszat és mindent szétkúrjon. Rohadtul csalódtam!
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1
zakar zoltán béla
2026. július 13. 21:31
Szöllősi Györgyi egy jellemvicc! Hány adón volt? Hol van a gerince?
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states-2
2026. július 13. 21:27
Rákosi Péter ámokot fut.
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johannluipigus
2026. július 13. 21:16
Az a helyzet, hogy az elmúlt 16 évben kesztyűs kézzel bántunk a férgekkel. Ebbe azok az ellenzeki politikusok, újságírók is beletartoznak, akik következmények nélkül hazudtak meg rágalmaztak.
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