Gulyás Gergely elárulta, mikor tájékoztatta Orbán Viktort a döntéséről

Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről
A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Gulyás Gergely szerint ami hétfőn történt az Országgyűlésben, az „cezúra”, amellyel „egy teljesen új világ” alakult ki, és amely ellen minden demokratikus eszközzel tiltakozni kell. A Fidesz leköszönő frakcióvezetője az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, a parlamentben olyan változások történtek, amelyek korszakhatárt jelentenek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Gulyás Gergely hétfőn bejelentette, hogy lemond a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői tisztségéről. Indoklása szerint olyan vezetőnek kell irányítania a képviselőcsoportot, aki a következő országgyűlési választáson is indulhat, emellett döntésével tiltakozni kíván az alkotmány módosítása ellen.
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A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy a parlamentben olyan változások történtek, amelyek szerinte korszakhatárt jelentenek. Úgy fogalmazott,
„cezúra”, illetve „egy teljesen új világ” alakult ki, amely ellen minden demokratikus eszközzel tiltakozni kell.
Elárulta, hogy a frakciónak hétfőn jelezte távozási szándékát, és utódjára is tett javaslatot, bár a jelölt nevét nem hozta nyilvánosságra, csak annyit közölt, az illető jelenleg is Fidesz-frakció tagja. Megerősítette: hiába marasztalták, nem változtatta meg a döntését. Gulyás a műsorban arról is beszélt, hogy
elhatározásáról már pénteken tájékoztatta Orbán Viktort.
Mint ismert, a Fidesz és a KDNP képviselői hétfőn nem vettek részt a parlament ülésén, ezzel is demonstrálva tiltakozásukat a Tisza-kormány által kezdeményezett alkotmánymódosításokkal szemben. Később a kormányzópárt megszavazta a parlamentben az alkotmány 17. módosítását.
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„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
A fideszes politikus szerint a mostani változások nem jelentik a diktatúra megjelenését, ugyanakkor úgy véli, hogy a magyar demokrácia 1989–1990 óta nem szenvedett ilyen mértékű sérelmet. Különösen azt kifogásolta, hogy szerinte egyes politikai szereplőket kizárnak a demokratikus versenyből.
Az interjúban szó esett a korábbi jogállamisági vitákról is. A leköszönő frakcióvezető vitatta azokat a kritikákat, amelyek szerint a korábbi Fidesz-kormányok fokozatosan leépítették volna a jogállamot, hangsúlyozva, hogy az egyes intézkedésekről külön-külön lehet vitázni, miközben több új jogorvoslati lehetőséget is bevezettek.
A Fidesz választási vereségének okai között
említette.
Gulyás Gergely kitért arra is, hogy nem történt egyeztetés Sulyok Tamás köztársasági elnökkel az Alaptörvény módosításának késleltetéséről, és hangsúlyozta, hogy szerinte a miniszterelnök nem irányítja az államfőt. Hozzáfűzte: amennyiben van rá jogi lehetőség, minden rendelkezésre álló jogorvoslati eszköz igénybevételét támogatná.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert