Gulyás Gergely elárulta, mikor tájékoztatta Orbán Viktort a döntéséről

A fideszes politikus szerint a mostani változások nem jelentik a diktatúra megjelenését, ugyanakkor úgy véli, hogy a magyar demokrácia 1989–1990 óta nem szenvedett ilyen mértékű sérelmet. Különösen azt kifogásolta, hogy szerinte egyes politikai szereplőket kizárnak a demokratikus versenyből.

Az interjúban szó esett a korábbi jogállamisági vitákról is. A leköszönő frakcióvezető vitatta azokat a kritikákat, amelyek szerint a korábbi Fidesz-kormányok fokozatosan leépítették volna a jogállamot, hangsúlyozva, hogy az egyes intézkedésekről külön-külön lehet vitázni, miközben több új jogorvoslati lehetőséget is bevezettek.

A Fidesz választási vereségének okai között