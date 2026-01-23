Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
dmitro jaros ukrán önkéntes hadsereg Robert Fico fenyegetés orosz-ukrán háború orbán viktor

Halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából

2026. január 23. 10:14

Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka a tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki jó kapcsolatot ápol Ruszin-Szendi Romulusszal.

2026. január 23. 10:14
null

Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros – szúrta ki Ellenpont.

A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon

– emlékeztetettek a cikkben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Az összeállításban ismertették, „Jaros nem egy elszigetelt őrült, katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Az SZBU, az ukrán  titkosszolgálat nemrég leváltott vezetőjével, Vaszil Maljukkal pedig szoros barátságban van, rendszeresen összejártak”.

De az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki a német bíróság közelmúltbeli határozata alapján utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és aki jó kapcsolatot ápol Ruszin-Szendi Romulusszal – írta az oknyomozó portál.

Ezt is ajánljuk a témában

Ruszin-Szendi Romulusz zavaros ukrán kapcsolatai

Mint ismert, a Tisza Párt megalakulását követően rövid időn belül feltűnt Magyar Péter pártelnök mellett Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök. 

A tiszás politikussá avanzsált volt katonáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kijelentette, hogy 

Ruszin-Szendi hivatalában „nem Magyarország érdekeit és álláspontját képviselte a NATO ülésein, és előfordult, hogy a »Slava Ukraini!« azaz „Dicsőség Ukrajnának!” mondatokat hangoztatta

Mindez még akkor történt, amikor még vezető pozícióban volt az egykori katonai vezető, aki 2022-ben engedélyt kért, hogy Ukrajnába utazhasson, az általa csak „Valerij” néven emlegetett Valerij Zaluzsnij egykori ukrán főparancsnok, majd nagykövet meghívásának eleget téve. Ruszin-Szendi engedélyt kapott, mert Magyarországnak elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy pontos információi legyenek egy, a szomszédságában zajló konfliktusról, de biztonsági okokból ezt a látogatást titokban akarták tartani.

Az ukrán vezérkari főnök azonban arra akarta mindezt felhasználni, hogy Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé vonja, és felfedte a találkozót. 

A magyar vezérkari főnök egyébként kifejezetten baráti fogadtatásban részesült. Ruszin-Szendiről azóta elterjedt egy videófelvétel is, ahol ukrán kapcsolataival kérkedett. Ebben úgy fogalmazott, „ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Így került egyre közelebb a Tisza Párt az ukránokhoz – 2. rész

Az ukrán kapcsolataival hencegő Ruszin-Szendi Romulusz is csatlakozott Magyar Péterékhez, majd, hogy-hogy nem, jó barátok lettek egy Zelenszkijhez köthető politikussal. Végül kiderült, hogy a Tisza Párt becsődölt applikációját valószínűleg egy ukrán cég fejlesztette.

 

 

Összesen 165 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. január 23. 12:57
Inkább otthon kellene rendet teremteni lu az Ukrán Önkéntes Hadseregnek, mert lenne elég dolga. Az adóparadicsomokban a sok ukrán rendszámú luxus SUV és a sok elegáns nő mellettük bizonyára nem a katonai zsoldból került. Az amerikaiak is megállapitották, hogy az Ukrjanának szállitott fegyverek fele eltűnt. Hová került ? Az ukrán nép tájékozatlanságát megerősiti, hogy Orbánra fújnak, holott magasabb berkekben kell keresni a bűnbakot. Ma is az ukrán határtól 5OO km az ukránok orosz energiaforrást támadtak meg. Az oroszok nem panaszkodnak az ukrán támadások és okozott károk miatt, az ukránok viszont annál többet panaszkodnak a sok nyugati kikjüldött tudósitóval. Ez utóbbiak elegáns városrészekből vagy hotelekből adnak hirt, kifestve, kifodrászozva, lakkozott körmökkel, NEM a harctérről fázva, piszkosan, sebesen.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. január 23. 12:57
Ja Romolusz és Rémusz alapította Rómát....DDD
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 23. 12:55
Ők így akarnak szövetségeseink lenni.
Válasz erre
0
0
P.S.
2026. január 23. 12:50
Hajrá TEK! Ezt a szendit ki kell vonni a forgalomból.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!