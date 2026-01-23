Halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából

Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka a tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki jó kapcsolatot ápol Ruszin-Szendi Romulusszal.
Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros – szúrta ki Ellenpont.
A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon
– emlékeztetettek a cikkben.
Az összeállításban ismertették, „Jaros nem egy elszigetelt őrült, katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Az SZBU, az ukrán titkosszolgálat nemrég leváltott vezetőjével, Vaszil Maljukkal pedig szoros barátságban van, rendszeresen összejártak”.
De az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki a német bíróság közelmúltbeli határozata alapján utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és aki jó kapcsolatot ápol Ruszin-Szendi Romulusszal – írta az oknyomozó portál.
Mint ismert, a Tisza Párt megalakulását követően rövid időn belül feltűnt Magyar Péter pártelnök mellett Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök.
A tiszás politikussá avanzsált volt katonáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kijelentette, hogy
Ruszin-Szendi hivatalában „nem Magyarország érdekeit és álláspontját képviselte a NATO ülésein, és előfordult, hogy a »Slava Ukraini!« azaz „Dicsőség Ukrajnának!” mondatokat hangoztatta.
Mindez még akkor történt, amikor még vezető pozícióban volt az egykori katonai vezető, aki 2022-ben engedélyt kért, hogy Ukrajnába utazhasson, az általa csak „Valerij” néven emlegetett Valerij Zaluzsnij egykori ukrán főparancsnok, majd nagykövet meghívásának eleget téve. Ruszin-Szendi engedélyt kapott, mert Magyarországnak elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy pontos információi legyenek egy, a szomszédságában zajló konfliktusról, de biztonsági okokból ezt a látogatást titokban akarták tartani.
Az ukrán vezérkari főnök azonban arra akarta mindezt felhasználni, hogy Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé vonja, és felfedte a találkozót.
A magyar vezérkari főnök egyébként kifejezetten baráti fogadtatásban részesült. Ruszin-Szendiről azóta elterjedt egy videófelvétel is, ahol ukrán kapcsolataival kérkedett. Ebben úgy fogalmazott, „ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok”.
Nyitókép: Facebook
Az ukrán kapcsolataival hencegő Ruszin-Szendi Romulusz is csatlakozott Magyar Péterékhez, majd, hogy-hogy nem, jó barátok lettek egy Zelenszkijhez köthető politikussal. Végül kiderült, hogy a Tisza Párt becsődölt applikációját valószínűleg egy ukrán cég fejlesztette.