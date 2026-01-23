Halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából

Ruszin-Szendi hivatalában „nem Magyarország érdekeit és álláspontját képviselte a NATO ülésein, és előfordult, hogy a »Slava Ukraini!« azaz „Dicsőség Ukrajnának!” mondatokat hangoztatta.

Mindez még akkor történt, amikor még vezető pozícióban volt az egykori katonai vezető, aki 2022-ben engedélyt kért, hogy Ukrajnába utazhasson, az általa csak „Valerij” néven emlegetett Valerij Zaluzsnij egykori ukrán főparancsnok, majd nagykövet meghívásának eleget téve. Ruszin-Szendi engedélyt kapott, mert Magyarországnak elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy pontos információi legyenek egy, a szomszédságában zajló konfliktusról, de biztonsági okokból ezt a látogatást titokban akarták tartani.

Az ukrán vezérkari főnök azonban arra akarta mindezt felhasználni, hogy Magyarországot – akarata ellenére is – Ukrajna támogatói mellé vonja, és felfedte a találkozót.

A magyar vezérkari főnök egyébként kifejezetten baráti fogadtatásban részesült. Ruszin-Szendiről azóta elterjedt egy videófelvétel is, ahol ukrán kapcsolataival kérkedett. Ebben úgy fogalmazott, „ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok”.

Nyitókép: Facebook