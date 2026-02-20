Bombát találtak a XII. kerületben, közel kétszáz lakást evakuáltak

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Parkrendezés során találták meg a robbanóeszközt.
Lezárják pénteken 9 órától a XII. kerületi Csörsz parkot, ahol szerdán egy feltételezett robbanóeszközt találtak, a tűzszerészi művelet idejére a park környékét is kiürítik – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.
A rendőrség pénteken 9 órától az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiüríti és lezárja – közölték. Az intézkedés előreláthatólag 197 lakást érint.
(MTI)
Nyitókép: Magyar Honvédség Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook-oldala