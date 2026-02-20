Bombát találtak a XII. kerületben, közel kétszáz lakást evakuáltak

Lezárják pénteken 9 órától a XII. kerületi Csörsz parkot, ahol szerdán egy feltételezett robbanóeszközt találtak, a tűzszerészi művelet idejére a park környékét is kiürítik – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.