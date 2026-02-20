Ft
robbanóeszközt találtak magyar honvédség park

Bombát találtak a XII. kerületben, közel kétszáz lakást evakuáltak

2026. február 20. 09:18

Parkrendezés során találták meg a robbanóeszközt.

2026. február 20. 09:18
Lezárják pénteken 9 órától a XII. kerületi Csörsz parkot, ahol szerdán egy feltételezett robbanóeszközt találtak, a tűzszerészi művelet idejére a park környékét is kiürítik – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A rendőrség pénteken 9 órától az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiüríti és lezárja – közölték. Az intézkedés előreláthatólag 197 lakást érint.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Honvédség Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook-oldala

 

Himiko
2026. február 20. 10:01
más hírek Renca városában felborult egy folyékon gáz szállító teherautó, ami berobbant végül: .tiktok.com/@chv_noticias/video/7608701717508558101 .tiktok.com/@radioadn/video/7608549686181481735 - India, Nemzetközi Mesterséges Intelligencia kiállítás: Bill Gates utolsó pillanatban lemondta, lehetséges okai? indiai egyetem bemutatja saját innovációjaként a kínai (kutya) robotot .tiktok.com/@aljazeeraenglish/video/7608464405340097823 ??Kamikaze?? drón .tiktok.com/@faysil056/video/7608199727842086157 .tiktok.com/@1988mani/video/7608446729611906325 Modi, India elnöke is meglátogatta a rendezvényt, ezzel emelve annak színvonalát. Látogatásakor megkérték a kiállítók személyzetét, hogy biztonsági okokból erre az időre hagyják el a standjukat. Eredmény egyes standok kiállított termékei mind egy szálig eltűntek. .tiktok.com/@spotnewsmedia/video/7608536190756801795
