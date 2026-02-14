Újabb ukrán fenyegetés: ha kitörne egy konfliktus, Ukrajna egyetlen zászlóaljjal legyőzné a honvédséget

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
Makszim Neszviatlov ukrán elemző szerint nem kellene túl nagy katonai erő, hogy eltüntessék a magyar honvédséget.
Makszim Neszviatlov, ukrán politológus szerint ha kitörne egy konfliktus, Ukrajna egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget. Erről egy vidóban beszélt az elemző.
De valóban, hogy úgy mondjam elég lenne Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja ahhoz, hogy a magyar honvédségből ne sok minden maradjon.
– mondta Neszvitalov, majd hozzátette, hogy „Ha valóban hadüzenetről lenne szó és ez semmilyen módon nem a képességek lebecsülése, Ljasko úr egy vagány figura, ehhez nem fér kétség.”
