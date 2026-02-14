Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ljasko Magyarország magyar honvédség ukrajna

Újabb ukrán fenyegetés: ha kitörne egy konfliktus, Ukrajna egyetlen zászlóaljjal legyőzné a honvédséget

2026. február 14. 09:56

Makszim Neszviatlov ukrán elemző szerint nem kellene túl nagy katonai erő, hogy eltüntessék a magyar honvédséget.

2026. február 14. 09:56
null

Makszim Neszviatlov, ukrán politológus szerint ha kitörne egy konfliktus, Ukrajna egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget. Erről egy vidóban beszélt az elemző.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

De valóban, hogy úgy mondjam elég lenne Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja ahhoz, hogy a magyar honvédségből ne sok minden maradjon.

 – mondta Neszvitalov, majd hozzátette, hogy „Ha valóban hadüzenetről lenne szó és ez semmilyen módon nem a képességek lebecsülése, Ljasko úr egy vagány figura, ehhez nem fér kétség.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Összesen 126 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hátakkor
2026. február 14. 12:20
Maximnál nagyobb hadvezérek is becsődöltek kétfrontos harcban..
Válasz erre
0
0
tripod
2026. február 14. 12:19
Igen a kva anyádat mert ez az életetek bmeg...mocskos eladó csőcselék. A háborúban is ti voltatok a legnagyobb kurvák és azóta is. Ócska férgek.....
Válasz erre
0
0
Kamcsatka5
2026. február 14. 12:15
A k.. anyádat meg a Fugger-Rocsi tandemek is!
Válasz erre
2
0
petronius50
2026. február 14. 12:14
"ukrán politológus szerint ha kitörne egy konfliktus, Ukrajna egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget." Egy katonai - gazdasági - politikai szövetségben lenni a kedves ukrán bagázzsal annyi, mintha egy kiéhezett kobrát tennénk bele az ágyunkba lefekvés előtt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!