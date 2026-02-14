Újabb ukrán fenyegetés: ha kitörne egy konfliktus, Ukrajna egyetlen zászlóaljjal legyőzné a honvédséget

Kurtág-töredékek: Egy örökké tartó kézfogás

Mintha felhőkön járna ő is és a zenéje is: tele van ellentmondásokkal, miközben egy másik, igazibb valóság szűrődik át rajta. Nagy Dénes Kurtág-töredékek című dokumentumfilmje a főszereplőjétől függetlenül is csodálatos alkotás. Interjúnk a rendezővel.