Világhírű magyar feltalálóval példálóztak az amerikai lapban: ezért győzhet Orbán!

A német sajtó is a választások kapcsán pocskondiázza Magyarországot
A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a voksolás tétje a stabilitás és a változás között húzódik – a cikk azonban unalomig ismert narratívákkal dobálózik.
Ezért lehet, hogy Orbán még akkor is győzhet, ha ezt most (legalábbis a baloldalon) kevesen hiszik – tálalt ki a The New York Times.
„A választási rendszer pontosan olyan, amilyet egy olyan országtól várnánk, amely feltalálta a Rubik-kockát” – mondta az amerikai liberális lapnak Ralph Schoellhammer, a Webster Bécsi Magánegyetem oktatója.
Az egyetemi oktató felhívta a The New York Times figyelmét arra is: bár lehet, hogy szavazatszámra adott esetben a Tisza megelőzi a Fideszt, de még így is lehet, hogy a jelenlegi kormánypártok alakíthatnak újra kormányt, tekintettel az egyéni és listás voksolás rendszerére, a győzteskompenzációra, és arra, hogy akár koalíciót is köthet kisebb pártokkal.
A cikk többi részéből természetesen nem maradtak ki a Tiszát kritikusai szerint brutálisan túlmérő Hann Endre és a Medián számai, és az összes liberális vád, amit korábban is már felsoroltak az Orbán-kormánnyal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
