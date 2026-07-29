Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
07. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza hende csaba jogász végzettség

Egy NER-káder bukása

2026. július 29. 18:39

,blfd

2026. július 29. 18:39
null
Simon Zoltán
Simon Zoltán
Népszava

„Úgy ment, ahogy jött. Hende Csaba alig több mint egyéves alkotmánybírói működése nem sok nyomot hagyott a testület munkáján. Alkotmánybíróvá választását pedig egy személyére szabott 2024-es törvénymódosításnak köszönhette; a korábbi kétharmad kivette az alkotmánybírósági törvényből azt a részt, amely az AB-tagsághoz szükséges 20 évi, jogi területen szerzett szakmai gyakorlatot olyan munkakörhöz kötötte, amely betöltésének feltétele a jogász végzettség. Hendének ugyan van jogi diplomája, de korábbi ügyvédi praxisán kívül csupa olyan munkakörben dolgozott – politikai államtitkár, parlamenti képviselő, miniszter –, amelyhez nem szükséges a jogász végzettség.

A 2024-es törvénymódosítást az tette különösen pikánssá, hogy Hende abban az időben a parlament törvényalkotásért felelős alelnöke volt – így szinte kizárt, hogy ne tudott volna a fél évvel későbbi alkotmánybíróvá választását megkönnyítő változtatásról.

Alkotmánybírói mandátumának vége ugyancsak egy politikai célhoz kötött – bár nem Hende személyére szabott – változtatásnak köszönhető: a Tisza által elfogadott 17. alaptörvény-módosítás miatt AB-tagsága július 19-én megszűnt, mivel a 12 éves képviselői mandátumkorlátozás rá is vonatkozik, amennyiben az alkotmánybírói poszt betöltésének előfeltétele, hogy az országgyűlési választásokon indulhasson. A parlament hétfőn már az utódját is megválasztotta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Sonnevend Pál, az ELTE jogi karának korábbi dékánja, tanszékvezető egyetemi tanára minden bizonnyal alkalmasabb az alkotmány őrének szerepére, mint az elmúlt 30 évben szinte kizárólag politikusként dolgozó elődje.”

(Nyitókép: MTI)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
minarik
2026. július 29. 20:32
Úgy mókoljuk az alaptörvényt, hogy akire rámutatunk, az bukott ember legyen. Minimum, de lehet tovább is. Örüljünk, mert közénk is lövethetnének, megvan hozzá a fleckzoltános kurvaanyátok, meg a kétharmad, ugye, te retek komcsi népszavás.
Válasz erre
1
0
lofejazagyban-2
2026. július 29. 20:30
ki lehet az a bukott NER-káder? tán csak nem a fostospetiről ír a Népszaga?
Válasz erre
1
0
kbs-real
2026. július 29. 20:29
Anyád!
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. július 29. 20:20
Az ELTE jogi karán a dékáni tisztség betöltéséhez mindig benfenntesnek kellett lenni a politika világában. Évtizedeken keresztül az SzDSz-es Eörsi Mátyás apja, Eörsi (sz. Schleiffer) Gyula volt tanszékvezető, dékán, rektor, akinek "nagy szerepe volt a szovjet típusú jog, jogtudomány és jogi oktatás hazai meghonosításában". Van milyen örökséget folytatni az olyanoknak, mint Fleck Zoltán vagy a vele közös gyékényen áruló Sonnenvend "Napforduló" Pál
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!