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írország európai unió tanács

Mutatjuk, ki lett az Európai Unió új elnöke

2026. július 01. 11:32

Írország vette át az irányítást, de meglehetősen sokba kerül ez az adófizetőknek.

2026. július 01. 11:32
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Az ír kormány mintegy 185 millió eurót különített el az Európai Unió Tanácsának július 1-jén kezdődő, hat hónapos elnökségére – írta a Brussels Signal. Ez nagyjából háromszorosa annak az összegnek, amelyet Ciprus és Dánia költött a legutóbbi elnökségeik során. Írország nyolcadik alkalommal tölti be ezt a rotációs tisztséget. 

Az elnökség hat hónaponként váltakozik az EU tagállamai között. Ez lehetővé teszi egy ország számára, hogy levezesse a Tanács üléseit, meghatározza a napirendet és közvetítsen a kormányok közötti megállapodásokban.

A körülbelül ötmillió lakosú Írország az év végéig irányítja majd mind a 27 tagállam munkáját.

Prioritások

A versenyképesség, az értékek és a biztonság alkotják azt a három prioritást, amelyet Micheál Martin miniszterelnök június 10-én a dublini kastélyban ismertetett. Ezek összhangban állnak az Európai Unió stratégiai menetrendjével, amelyet a vezetők 2024 végén fogadtak el. A legnagyobb kihívást a blokk 2028–2034-es hosszú távú költségvetése jelenti majd. Az Európai Bizottság közel 2 billió eurós csomagot javasolt, amelyről a tagállamoknak még meg kell állapodniuk.

Ugyanez a csomag a belügyi kiadásokat is megháromszorozná, 81 milliárd euróra emelve azokat, amelynek nagy része a határigazgatásra és a migrációra irányulna. Tizennégy tagállam máris ellenezte, hogy a mezőgazdasági és a kohéziós alapok forrásait egyetlen nemzeti terven keresztül osszák el – írta a Brussels Signal. A biztonság központi kérdéssé vált. Írország mintegy 19 millió eurót költött drónellenes védelmi rendszerekre, miután drónok lezárták a koppenhágai repülőteret egy 2025-ös európai csúcstalálkozó előtt.

Írország novemberben akár 50 állam- és kormányfőt fogadna egy dublini vezetői csúcstalálkozón. Ezenkívül 22 informális miniszteri találkozót is rendezne, amelyek közül néhány a fővároson kívülre kerülne.

A felkészülés érdekében az ország megduplázta brüsszeli állandó képviseletének létszámát, amely így körülbelül 250 tisztviselőre nőtt.

Thomas Byrne európai ügyekért felelős államtitkár az ország szerepét „tisztességes közvetítőként” jellemezte. Az elnökség befolyással bír a napirend kialakítására, de döntéshozatali jogköre csekély. Írország legutóbb 2013-ban töltötte be ezt a szerepet. Januárban átadja a stafétát Litvániának, így a leköszönő lengyel–dán–ciprusi trió után Litvániával és Görögországgal együtt új triót alkotnak.

Nyitókép: Hungary in the EU/X

 

Összesen 13 komment

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andrewmitchell478
2026. július 01. 12:51
The political changes across Europe always attract a lot of public attention, especially when new leadership brings different priorities and policies. Staying informed through reliable sources helps people better understand how administrative systems work in different regions. I’ve also found colorado-license-plates.org useful for learning about official processes and related information in an organized way. Access to clear resources makes it easier for everyone to follow important updates and requirements.
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2
survivor
2026. július 01. 12:25
rottyos-ducse Te fasz, ha ismernéd az ír történelmet... de ehhez segg hülye vagy.
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5
0
survivor
2026. július 01. 12:17
megint a bolondok....
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3
0
selyemmajom
2026. július 01. 11:48
A magyar EU-elnökség kb. 20 milliárdos költsége kapcsán visított a libsi sajtó, hogy "méregdrága". Ez az ír 185 millió euró annak a bő HÁROMSZOROSA.
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