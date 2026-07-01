Mutatjuk, ki lett az Európai Unió új elnöke

Újabb történelmi csapásról tett bejelentést Zelenszkij
Békére van szükség, és ezt az orosz vezetésnek is fel kell ismernie – mondta az ukrán elnök.
Írország vette át az irányítást, de meglehetősen sokba kerül ez az adófizetőknek.
Az ír kormány mintegy 185 millió eurót különített el az Európai Unió Tanácsának július 1-jén kezdődő, hat hónapos elnökségére – írta a Brussels Signal. Ez nagyjából háromszorosa annak az összegnek, amelyet Ciprus és Dánia költött a legutóbbi elnökségeik során. Írország nyolcadik alkalommal tölti be ezt a rotációs tisztséget.
Az elnökség hat hónaponként váltakozik az EU tagállamai között. Ez lehetővé teszi egy ország számára, hogy levezesse a Tanács üléseit, meghatározza a napirendet és közvetítsen a kormányok közötti megállapodásokban.
A körülbelül ötmillió lakosú Írország az év végéig irányítja majd mind a 27 tagállam munkáját.
A versenyképesség, az értékek és a biztonság alkotják azt a három prioritást, amelyet Micheál Martin miniszterelnök június 10-én a dublini kastélyban ismertetett. Ezek összhangban állnak az Európai Unió stratégiai menetrendjével, amelyet a vezetők 2024 végén fogadtak el. A legnagyobb kihívást a blokk 2028–2034-es hosszú távú költségvetése jelenti majd. Az Európai Bizottság közel 2 billió eurós csomagot javasolt, amelyről a tagállamoknak még meg kell állapodniuk.
Ugyanez a csomag a belügyi kiadásokat is megháromszorozná, 81 milliárd euróra emelve azokat, amelynek nagy része a határigazgatásra és a migrációra irányulna. Tizennégy tagállam máris ellenezte, hogy a mezőgazdasági és a kohéziós alapok forrásait egyetlen nemzeti terven keresztül osszák el – írta a Brussels Signal. A biztonság központi kérdéssé vált. Írország mintegy 19 millió eurót költött drónellenes védelmi rendszerekre, miután drónok lezárták a koppenhágai repülőteret egy 2025-ös európai csúcstalálkozó előtt.
Írország novemberben akár 50 állam- és kormányfőt fogadna egy dublini vezetői csúcstalálkozón. Ezenkívül 22 informális miniszteri találkozót is rendezne, amelyek közül néhány a fővároson kívülre kerülne.
A felkészülés érdekében az ország megduplázta brüsszeli állandó képviseletének létszámát, amely így körülbelül 250 tisztviselőre nőtt.
Thomas Byrne európai ügyekért felelős államtitkár az ország szerepét „tisztességes közvetítőként” jellemezte. Az elnökség befolyással bír a napirend kialakítására, de döntéshozatali jogköre csekély. Írország legutóbb 2013-ban töltötte be ezt a szerepet. Januárban átadja a stafétát Litvániának, így a leköszönő lengyel–dán–ciprusi trió után Litvániával és Görögországgal együtt új triót alkotnak.
Nyitókép: Hungary in the EU/X