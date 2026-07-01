Mutatjuk, ki lett az Európai Unió új elnöke

Az ír kormány mintegy 185 millió eurót különített el az Európai Unió Tanácsának július 1-jén kezdődő, hat hónapos elnökségére – írta a Brussels Signal. Ez nagyjából háromszorosa annak az összegnek, amelyet Ciprus és Dánia költött a legutóbbi elnökségeik során. Írország nyolcadik alkalommal tölti be ezt a rotációs tisztséget.

Az elnökség hat hónaponként váltakozik az EU tagállamai között. Ez lehetővé teszi egy ország számára, hogy levezesse a Tanács üléseit, meghatározza a napirendet és közvetítsen a kormányok közötti megállapodásokban.

A körülbelül ötmillió lakosú Írország az év végéig irányítja majd mind a 27 tagállam munkáját.