Újabb ország lőtte be magának a Holdat

Az ügynökség közlése szerint 128 és 512 műhold közötti számú műholdat terveznek pályára állítani, amelyek költsége ötévente legalább 4 billió von (2,62 milliárd dollár), de akár háromszorosa is lehet.

A kormány azt is bejelentette, hogy magáncégekkel közösen egy speciális célú társaságot tervez létrehozni a műholdak által gyűjtött információk értékesítésére. Az ügynökség közlése szerint ez a társaság, amelynek több mint 70 százalékban magáncégek lesznek a tulajdonosai, várhatóan 2034-re több mint 1,7 milliárd dolláros árbevételt fog elérni.

A KASA célja továbbá, hogy Dél-Korea első holdra szállását két évvel a tervezett időpont előtt, 2030-ra előrehozza. Nem várják meg az újgenerációs hordozórakéta elkészültét, amelynek indítását 2032-re tervezték, ehelyett kezdeményezik, hogy 2030-ban egy magánszférában kifejlesztett kis leszállóegységet küldjenek a Holdra egy háromfokozatú, Nuri (KSLV-2) típusú hordozórakétával.