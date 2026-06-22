„Gusztustalan dolog a gyerekszületés” – nem maradt következmények nélkül az ismert műsorvezetőnő felháborító kijelentése

Jérémy Doku, a belga válogatott és a Manchester City labdarúgója korábban jelezte, hogy ha első gyermeke a világbajnokság ideje alatt születik meg, akkor szeretne hazautazni a tengerentúlról, hogy ott lehessen párja, Shireen mellett. A 24 éves játékos erről már egyeztetett a szakmai stábbal és a szövetséggel is, amelyek támogatják a döntését. Doku elmondta, első gyermeküket várják, ezért egy ilyen pillanatot semmiképpen sem szeretne kihagyni.

France Pierron kiverte a biztosítékot a Jérémy Doku családi ügyeit érintő kijelentéseivel (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Teljesen más véleményen van azonban France Pierron, a L’Équipe műsorvezetőnője, aki élesen bírálta a belga futballistát a döntése miatt, és tulajdonképpen elfogadhatatlannak tartja, hogy Doku ezzel az ürüggyel elhagyja a nemzeti csapatot, miközben a hazája számít rá.