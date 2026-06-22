„Gusztustalan dolog a gyerekszületés” – nem maradt következmények nélkül az ismert műsorvezetőnő felháborító kijelentése

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A L’Équipe műsorvezetőnője nem érti, Jérémy Doku miért akar jelen lenni az első gyermeke születésénél. France Pierron később elnézést kért a kijelentései miatt, de a csatorna a legfrissebb hírek szerint határozatlan időre leveszi a képernyőről.
Jérémy Doku, a belga válogatott és a Manchester City labdarúgója korábban jelezte, hogy ha első gyermeke a világbajnokság ideje alatt születik meg, akkor szeretne hazautazni a tengerentúlról, hogy ott lehessen párja, Shireen mellett. A 24 éves játékos erről már egyeztetett a szakmai stábbal és a szövetséggel is, amelyek támogatják a döntését. Doku elmondta, első gyermeküket várják, ezért egy ilyen pillanatot semmiképpen sem szeretne kihagyni.
Teljesen más véleményen van azonban France Pierron, a L’Équipe műsorvezetőnője, aki élesen bírálta a belga futballistát a döntése miatt, és tulajdonképpen elfogadhatatlannak tartja, hogy Doku ezzel az ürüggyel elhagyja a nemzeti csapatot, miközben a hazája számít rá.
Megszólalok, mert ez különösen felháborít. Nem tudom, hogy azért, mert nő vagyok, vagy mert szívtelen lennék, de nem értem. Undorító, hogy ott akarja hagyni a válogatottat. Cserben hagyod a csapatodat egy olyan gusztustalan dologért, mint a gyerekszületés? Az apa amúgy is haszontalan a szülés során, nem ő vágja el a köldökzsinórt, csak haszontalan statiszta.
A vb egy gyerekkori álom, több száz játékos ölne, hogy a helyében lehessen, ő pedig otthagy mindent, hogy ott legyen a gyereke születésénél. Nem hagyhat ki egy vb-meccset egy ilyen dolog miatt, miközben sokan hitelt vettek fel, hogy elutazhassanak Amerikába, ott lehessenek a stadionban és szurkoljanak neki” – fogalmazta meg álláspontját a műsorvezetőnő, aki szinte össze is veszett a stúdióban vendégével, Brahim Asloum olimpiai bajnok ökölvívóval.
„Meg lehet nyerni vagy el lehet veszíteni egy világbajnokságot, akkor van vége a tornának, amikor vége van. Egy gyerek viszont az egész életed, és egész életedben ott lesz veled. Hogy érted, hogy haszontalanok vagyunk?” – kérdezett vissza a bokszoló.
Pierron a közösségi oldalán később elnézést kért a kijelentései miatt, és kifejezte, hogy „soha nem állt szándékában lebecsülni az apák helyét vagy szerepét a partnerük és a gyermekük mellett”.
A műsorvezetőnőt alkalmazó L’Équipe szintén bocsánatot kért Pierron szavai miatt, és a friss hírek szerint határozatlan időre leveszi a riportert a képernyőről.
A belgák az Egyiptom elleni 1–1-es döntetlennel kezdték a világbajnokságot, majd vasárnap – Doku nélkül – 0–0-t játszottak Iránnal, így két meccs után két ponttal csak a harmadik helyen állnak a csoportjukban. A harmadik fordulóban közép-európai idő szerint szombat hajnalban Új-Zéland lesz Dokuék ellenfele.
Nyitókép: MTI / AP / Lindsey Wasson
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