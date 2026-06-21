Újabb kiállítás és kapusparádé a vb-n – itt a harmadik meccs, amelyen nem esett gól

Amikor negyedóra után az ázsiai együttes először jutott el a belga kapuig, akkor rögtön a meccs addigi legnagyobb lehetősége adódott Hosszein Kanani előtt, akinek tízméteres lövését Thibaut Courtois bravúrral hárította. Ezt leszámítva továbbra is nagy fölényben futballoztak a belgák, akik elsősorban a bal oldalon Trossard remek cselei révén tudtak a rivális hátsó alakzata mögé kerülni.

Hiába játszott jobban Belgium, újabb figyelmeztető jel volt számára, hogy egy iráni szabadrúgás-kombinációból gólt kapott, de a videobíró segítségével kiderült, hogy Mehdi Taremi ha centikkel is, de lesen volt. A szünetig hátralévő bő 15 percben maradt az eredménytelen belga dominancia.