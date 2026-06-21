Újabb kiállítás és kapusparádé a vb-n – itt a harmadik meccs, amelyen nem esett gól

Érdekes adatra derült fény: beállították a magyar legenda rekordját a vb-n
A spanyolok Mikel Oyarzabal vezetésével magabiztos győzelmet arattak Szaúd-Arábia felett.
A belgák gól nélküli döntetlenre végeztek Iránnal. Az ázsiaiak kapusa, Alireza Bejranvand a torna egyik legnagyobb védését mutatta be.
A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az iráni csapattal a labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén, így mindkét fél két ponttal várja a folytatást.
A belgák az első perctől magukhoz ragadták a kezdeményezést, teljesen beszorították az ellenfelet, amely kizárólag a védekezésre összpontosított. Az európai csapat első nagy helyzetére tíz percet sem kellett várni, de Alireza Bejranvand védte Maxim De Cuyper jobb alsó sarokba tartó kísérletét.
Amikor negyedóra után az ázsiai együttes először jutott el a belga kapuig, akkor rögtön a meccs addigi legnagyobb lehetősége adódott Hosszein Kanani előtt, akinek tízméteres lövését Thibaut Courtois bravúrral hárította. Ezt leszámítva továbbra is nagy fölényben futballoztak a belgák, akik elsősorban a bal oldalon Trossard remek cselei révén tudtak a rivális hátsó alakzata mögé kerülni.
Hiába játszott jobban Belgium, újabb figyelmeztető jel volt számára, hogy egy iráni szabadrúgás-kombinációból gólt kapott, de a videobíró segítségével kiderült, hogy Mehdi Taremi ha centikkel is, de lesen volt. A szünetig hátralévő bő 15 percben maradt az eredménytelen belga dominancia.
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A spanyolok Mikel Oyarzabal vezetésével magabiztos győzelmet arattak Szaúd-Arábia felett.
A szünetben beállt és a századik válogatottságát ünneplő Alireza Dzsahanbahs veszélyes lövésével indult a második játékrész, amely ezt követően ugyanabban a mederben folyt, mint az első, azaz Belgium támadott, Irán védekezett, de előbbi csak Lenadro Trossard egy-egy váratlan megmozdulásából tudott veszélyt okozni, mert a többi sztár, például Kevin De Bruyne és Romelu Lukaku kifejezetten lassúnak és körülményesnek tűnt. Ezzel szemben a túloldalon Irán rögzített szituációból újabb bravúrra késztette a világklasszis belga kapust.
A meccs legnagyobb helyzetét De Bruyne nagyszerű centerezése után De Cuyper hagyta ki, közeli próbálkozását Bejranvand vetődve fogta meg.
Fordulatot hozott Nathan Ngoy kiállítása, aki ügyetlenkedése után lerántotta a kiugró Taremit, innentől ugyanis az emberelőnybe kerülő Irán kiegyenlítetté tette a találkozót. A hajrában mindkét fél megszerezhette volna a három pontot érő gólt, de Szaid Ezatolahi távoli bombáját Courtois, míg De Cuyper negyedik kaput eltaláló lövését Bejranvand védte, így a játékosoknak meg kellett elégedniük csapataik második döntetlenjével.
A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik.
Nyitókép: MTI / AP / Jayne Kamin-Oncea
Belgium–Irán 0–0 – a mérkőzés rövid összefoglalója