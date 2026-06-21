Érdekes adatra derült fény: beállították a magyar legenda rekordját a vb-n

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A spanyolok nem hibáztak Szaúd-Arábia ellen a világbajnokság második fordulójában. A két gólt és egy gólpasszt jegyző Mikel Oyarzabal beállította Fazekas László rekordját.
A spanyol válogatott a Zöld-foki-szigetek elleni 0–0 után 4–0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának második fordulójában. A regnáló Európa-bajnok Lamine Yamal találatával szerezte meg a vezetést, aztán Mikel Oyarzabal duplázott, majd a második félidő elején esett egy öngól is.
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya négy helyen változtatott a kezdő tizenegyén az első meccshez képest,
került be a csapatba.
A spanyolok szerették volna elkerülni, hogy olyan mederbe sodródjon a mérkőzés, mint a Zöld-foki-szigetek ellen, ezért már az első perctől kezdve nagy bizonyítási vággyal játszottak és sokkal gyorsabban járatták a labdát. Ennek eredményeként már a tizedik percben meg is szerezték a vezetést, Oyarzabal lapos beadása után Yamal passzolt a kapuba, aki 18 évesen és 343 naposan Spanyolország második legfiatalabb világbajnoki góllövőjévé lépett elő (1–0).
Az első félidő derekán aztán Oyarzabal percei következtek: a Real Sociedaddal idén Király-kupát nyerő támadó a 21. percben az Aymeric Laporte (2–0), majd a 24.-ben a Dani Olmo által elé fejelt labdát vágta a kapuba (3–0), így a spanyolok már az első hidratációs szünet előtt eldöntötték a meccset.
Oyarzabal 1966 óta a második futballista a májusban elhunyt Fazekas László után, aki világbajnoki mérkőzés első huszonöt percében három gólban is szerepet vállalt.
A spanyolok ezt követően visszavettek a tempóból, a biztos győzelem tudatában De la Fuente a szünetben Yamalt és Oyarzabalt is lecserélte (Yeremy Pino és Ferran Torres érkezett a helyükre). A második félidőt az Európa-bajnoki címvédő újabb góllal kezdte, a Chelsea-től a Real Madridba igazoló Marc Cucurella lövése után Hasszan Tambaktiról a saját kapujába pattant a labda (4–0), majd a spanyol játékosok végérvényesen levették a lábukat a gázról, és a hátralévő bő negyven perc már egy közepesnél is alacsonyabb tempójú „focizgatással” telt. A hosszabbításban Ferran Torres lőtt még egy gólt, de azt a videobíró közreműködésével les miatt nem adták meg.
A spanyolok tehát javítottak a Zöld-foki-szigetek elleni betli után, négy ponttal a csoport élére ugrottak, és könnyen lehet, hogy a harmadik mérkőzésükön, Uruguay ellen (június 27., 2.00) már a döntetlen is elegendő lesz számukra a kvartett megnyeréséhez, ami azért lenne fontos nekik, mert akkor a legjobb 32 között biztosan elkerülnék Argentínát.
Nyitókép: MTI / AP / Erik S. Lesser
Spanyolország–Szaúd-Arábia 4–0 – a mérkőzés rövid összefoglalója