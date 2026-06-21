Érdekes adatra derült fény: beállították a magyar legenda rekordját a vb-n

A spanyolok ezt követően visszavettek a tempóból, a biztos győzelem tudatában De la Fuente a szünetben Yamalt és Oyarzabalt is lecserélte (Yeremy Pino és Ferran Torres érkezett a helyükre). A második félidőt az Európa-bajnoki címvédő újabb góllal kezdte, a Chelsea-től a Real Madridba igazoló Marc Cucurella lövése után Hasszan Tambaktiról a saját kapujába pattant a labda (4–0), majd a spanyol játékosok végérvényesen levették a lábukat a gázról, és a hátralévő bő negyven perc már egy közepesnél is alacsonyabb tempójú „focizgatással” telt. A hosszabbításban Ferran Torres lőtt még egy gólt, de azt a videobíró közreműködésével les miatt nem adták meg.

A spanyolok tehát javítottak a Zöld-foki-szigetek elleni betli után, négy ponttal a csoport élére ugrottak, és könnyen lehet, hogy a harmadik mérkőzésükön, Uruguay ellen (június 27., 2.00) már a döntetlen is elegendő lesz számukra a kvartett megnyeréséhez, ami azért lenne fontos nekik, mert akkor a legjobb 32 között biztosan elkerülnék Argentínát.