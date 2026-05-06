magyar válogatott fazekas lászló elhunyt

78 éves korában elhunyt Fazekas László

2026. május 06. 12:57

A labdarúgó 92-szer szerepelt a magyar válogatottban.

2026. május 06. 12:57
Szerdán szomorú hírt jelentett be a belga Royal Antwerp: 78 éves korában elhunyt Fazekas László, akit sokan „Kapa” becenéven ismertek. A kiváló egykori labdarúgó súlyos betegséggel, az idegrendszert és az izmokat érintő Amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) ellen küzdött.
Az év elején még lehetősége nyílt arra, hogy utoljára ellátogasson korábbi csapata stadionjába, a Bosuilstadionba, ahol a szurkolók megható és szeretetteljes fogadtatásban részesítették.
Fazekas László 1947. október 15-én született Budapesten, és magyarországi pályafutása során kizárólag az Újpesti Dózsa játékosa volt.

1980 és 1984 között az Antwerpen csapatában szerepelt. Pályafutása utolsó évében a St. Truiden csapatában játszott, majd 1985-ben befejezte a labdarúgást. A belga élvonalban összesen 105 mérkőzésen lépett pályára és 34 gólt szerzett.

Nyitókép: X / Royal Antwerp

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herbert
2026. május 06. 14:27
Képet kérem lecserélni.
cutcopy
2026. május 06. 14:23
Tegyük hozzá hogy Újpesten 408 meccsen 251 gól, a válogatottban pedig 92 meccsen 24 gól, nyugodjék békében..
billysparks
2026. május 06. 13:55
Isten nyugosztalja! Nagy játékos volt. ( Egy Fradi szurkoló, aki még látta őt játszani.)
szantofer
•••
2026. május 06. 13:55 Szerkesztve
1980-ban mindössze 3 góllal maradt le az arany cipőről.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.