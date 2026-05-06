Szerdán szomorú hírt jelentett be a belga Royal Antwerp: 78 éves korában elhunyt Fazekas László, akit sokan „Kapa” becenéven ismertek. A kiváló egykori labdarúgó súlyos betegséggel, az idegrendszert és az izmokat érintő Amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) ellen küzdött.

Az év elején még lehetősége nyílt arra, hogy utoljára ellátogasson korábbi csapata stadionjába, a Bosuilstadionba, ahol a szurkolók megható és szeretetteljes fogadtatásban részesítették.

Fazekas László 1947. október 15-én született Budapesten, és magyarországi pályafutása során kizárólag az Újpesti Dózsa játékosa volt.

1980 és 1984 között az Antwerpen csapatában szerepelt. Pályafutása utolsó évében a St. Truiden csapatában játszott, majd 1985-ben befejezte a labdarúgást. A belga élvonalban összesen 105 mérkőzésen lépett pályára és 34 gólt szerzett.