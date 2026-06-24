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Lengyelország Magyar Péter Csehország V4 Szlovákia

Minden eddiginél szorosabb együttműködést ígérnek a V4-ek

2026. június 24. 08:59

Gödöllői találkozójuk után adtak ki közleményt a visegrádi országok vezetői.

2026. június 24. 08:59
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A visegrádi együttműködés (V4) országai visszatértek a gyökerekhez és 

megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoport keretében minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt

– olvasható az országcsoport gödöllői csúcstalálkozóját követően kiadott közös nyilatkozatban.

A dokumentum szerint a részt vevő felek – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák miniszterelnök -megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést; alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén.

„A visegrádi négyek együttműködése visszatért” 

– mondta a magyar miniszterelnök kedden Gödöllőn, a V4 kormányfőinek találkozója után. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.

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Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége – mondta Magyar Péter. Hozzátette: az ipari kapacitásunk, az innovációs potenciálunk, a képzett munkaerőnk jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Hangsúlyozta: egyetértettek abban, hogy olyan uniós költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet.

Magyar Péter átadta a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnöknek a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét, 

és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van erre lehetőség, próbáljanak ebben megállapodni és erre plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzel fogható eredményeket tudjanak felmutatni a polgáraiknak.

 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 29 komment

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Sorrend:
angie1
2026. június 24. 12:50
"Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége – mondta Magyar Péter. Hozzátette: az ipari kapacitásunk, az innovációs potenciálunk, a képzett munkaerőnk jelentős értéket képvisel egész Európa számára." Na ezek az értékek tuti, hogy nem pötinek köszönhetők itt Magyarországon, hanem a Fidesz elmúlt 16 évének! A pont az i-re meg a vasútvonal tervének átadása a szlovákoknak, amit még Orbánék álmodtak és terveztettek meg! Hiába no, szeret ez a kis pávián más tollával ékeskedni!
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0
0
kulakman
2026. június 24. 12:34
Valahogy soha nincs meg a szinkron, mindig van aki kilóg, mint pl , most a polos!
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2
0
auditorium
2026. június 24. 12:33
A 25 kommentből 18-at szabad csak elolvasni. A többi hová lett?
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1
0
olajfa-0
2026. június 24. 11:48
Akkor most hirtelen mindenkinek minden OK lett? Egyébként érzékeli már mindenki ezt a komcsi-bolsi szöveget, amelyben konkrétum nincs, vagy alig van? " Megállapodtak abban, hogy megerősítik országaik közötti együttműködést " - és még lehet a szövegben szemezgetni hasonlókat.
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4
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