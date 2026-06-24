Minden eddiginél szorosabb együttműködést ígérnek a V4-ek

A dokumentum szerint a részt vevő felek – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák miniszterelnök -megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést; alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén.

„A visegrádi négyek együttműködése visszatért”

– mondta a magyar miniszterelnök kedden Gödöllőn, a V4 kormányfőinek találkozója után. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.