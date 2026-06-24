Minden eddiginél szorosabb együttműködést ígérnek a V4-ek

„The V4 is back” – Gödöllőn döntik el a visegrádi négyek, merre tovább!
Magyar Péter szerint Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa.
Gödöllői találkozójuk után adtak ki közleményt a visegrádi országok vezetői.
A visegrádi együttműködés (V4) országai visszatértek a gyökerekhez és
megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoport keretében minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt
– olvasható az országcsoport gödöllői csúcstalálkozóját követően kiadott közös nyilatkozatban.
A dokumentum szerint a részt vevő felek – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák miniszterelnök -megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést; alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén.
„A visegrádi négyek együttműködése visszatért”
– mondta a magyar miniszterelnök kedden Gödöllőn, a V4 kormányfőinek találkozója után. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.
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Magyar Péter szerint Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa.
Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége – mondta Magyar Péter. Hozzátette: az ipari kapacitásunk, az innovációs potenciálunk, a képzett munkaerőnk jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Hangsúlyozta: egyetértettek abban, hogy olyan uniós költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet.
Magyar Péter átadta a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnöknek a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét,
és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van erre lehetőség, próbáljanak ebben megállapodni és erre plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzel fogható eredményeket tudjanak felmutatni a polgáraiknak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert