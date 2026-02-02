„És ezt kajálják két pofára” – Ceglédit nagyon kiakasztotta Magyar Péter

Ceglédi Zoltán rendkívüli módon felháborodott Magyar Péter legújabb húzásán. Mint ismert, a liberális Tisza-vezér azt üzente Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy „nem mi vagyunk azok sem, akik a 2022-es választáson 20 ezer forintért vásároltuk a szavazatokat”.

A politikai elemző a közösségi oldalán jegyezte meg, hogy szerinte ez bizony megint kívül esik az igazság halmazán. Ha tehát jól értjük, ismét hazugságon kapták Magyar Pétert.