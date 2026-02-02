„És ezt kajálják két pofára” – Ceglédit nagyon kiakasztotta Magyar Péter

Ceglédi Zoltán alaposan odapörkölt Magyar Péternek: „Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt” (VIDEÓ)
Ceglédi Zoltán hozta fel a témát, hogy miért engedte el ennyire gyorsan újabb országjárását Magyar Péter.
A politikai elemző a közösségi oldalán osztotta ki a liberális pártvezért.
Ceglédi Zoltán rendkívüli módon felháborodott Magyar Péter legújabb húzásán. Mint ismert, a liberális Tisza-vezér azt üzente Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy „nem mi vagyunk azok sem, akik a 2022-es választáson 20 ezer forintért vásároltuk a szavazatokat”.
A politikai elemző a közösségi oldalán jegyezte meg, hogy szerinte ez bizony megint kívül esik az igazság halmazán. Ha tehát jól értjük, ismét hazugságon kapták Magyar Pétert.
„Ha ez valóban megtörtént, akkor TI voltatok azok. Vagy mégis, melyik pártban voltál akkor? Hát azt árulod portékaként két éve, hogy te »ismered a Halálcsillag tervrajzát«. Hogy te milyen fontos ember voltál odaát. Hogy Rogán neked vallotta meg a terveit a Vodafone-nal! (meg talán Orbán Anitának?) Orbán felesége neked árulta el a drága facsemeték meg az unokariogató zebrák titkát!
Hát TI voltatok azok, heló!”
– jegyezte meg Ceglédi, aki azt is hozzátette:
„És ezt kajálja két pofára a roppant ejrópai meg jogállami közvélemény. Ezért dobja el a balos meg zöld meg liberális elit a pártjait, elveit, maradék eszét is.
A faszi meg mintegy mellékesen bevallja, hogy négy éve tudomása van egy szervezett választási csalásról. És figyeld meg, egy nyomorult keresztkérdést nem fog kapni a független sajtótól”
– tekintett előre az elemző.
