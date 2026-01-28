Ceglédi Zoltán alaposan odapörkölt Magyar Péternek: „Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt” (VIDEÓ)

Magyar Péter újabb befuccsolt és elsunnyogott ígérete is terítékre került az ÖT című műsor legutóbbi adásában. Az ATV kamerái előtt Konok Péter, Kóczián Péter, Ceglédi Zoltán és Hont András, valamint a műsorvezető Vogyerák Anikó beszélte át a legfontosabb politikai történéseket.

Ceglédi pedig a műsor folyamán emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter mit ígért, amikor a Fidesz-KDNP elindította a Digitális Polgári Körök országjárását, az azóta már Háborúellenes Gyűlésre keresztelt hétvégi találkozókat.