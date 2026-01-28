Ceglédi Zoltán alaposan odapörkölt Magyar Péternek: „Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt” (VIDEÓ)

„Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie” – baloldali elemző küldte padlóra a Tisza-vezért
Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor Nyíregyházán határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni.
Ceglédi Zoltán hozta fel a témát, hogy miért engedte el ennyire gyorsan újabb országjárását Magyar Péter. Mint fogalmazott, a második már kínos volt.
Magyar Péter újabb befuccsolt és elsunnyogott ígérete is terítékre került az ÖT című műsor legutóbbi adásában. Az ATV kamerái előtt Konok Péter, Kóczián Péter, Ceglédi Zoltán és Hont András, valamint a műsorvezető Vogyerák Anikó beszélte át a legfontosabb politikai történéseket.
Ceglédi pedig a műsor folyamán emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter mit ígért, amikor a Fidesz-KDNP elindította a Digitális Polgári Körök országjárását, az azóta már Háborúellenes Gyűlésre keresztelt hétvégi találkozókat.
Ezek rendre nagy sikerrel, telt ház előtt zajlanak, a Tisza Párt vezetőjének pedig hamar be kellett látnia, hogy esélye sincs felvenni ezzel a versenyt.
A kecskeméti lebőgés után teljesen el is engedte a versenyt, helyette inkább saját csatornáján a Fidesz gyűléseire időzíti újabban bejelentéseit.
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
„Magyar Péter ígérete az volt, hogy le fogja nyomni Orbán Viktort terepen. Amikor Orbán Viktornak elindult az országjárása, akkor Magyar Péter is bejelentette, hogy pont oda megyünk. Már az első sem volt igazán látványos, a második az kínos volt, és ha jól tudom, akkor sem harmadik, se többedik. Ezek helyére rakta be az ő bejelentéseit” – rótta fel Ceglédi Zoltán politikai elemző a műsorban.
Itt Hont András vette át a szót. Az újságíró megjegyezte, hogy nem is az a lényeg, hogy nem volt folytatás a Tisza részéről, hanem az, hogy a sajtó erről már nem is számol be.
Volt egy ígéret, azt mondtam, hogy ez lesz, majd ez nem lett. Akkor hirtelenjében a kollaboránssá, társutassá váló média nem jegyzi meg
– húzta alá.
Ceglédi kontrázott is: egyik médium képviselője sem kérdezte meg Magyar Pétert, hogy azt ígérte, odamegy.
