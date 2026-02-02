Ft
Lázárinfó magyar péter Pócs János erőszak

Próbáljuk meg értelmezni Magyar Péter mai szánalmas videóját

2026. február 02. 21:20

Nem tudok másra következtetni, hiszen a beszéd végén világosan kiderül, hogy valójában csak erről a rövid időszakról beszél, tehát az erőszakmentesség is csak egy időszakos kampányfogás.

2026. február 02. 21:20
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Facebook

„Próbáljuk meg értelmezni Magyar Péter mai szánalmas videóját, amiben ez a hazudós kis senki az erőszakos közössége miatt magyarázkodik, és próbálja szépíteni az elég szar helyzetét.  

Valójában az elmondottak utolsó sorai az érdekesek, ami így hangzik: 

»Ha a következő 69 napban megőrizzük a határozottságunkat, a békét, a derűt és az emberséget, akkor ennek az aljas, korrupt hatalomnak nem lesz esélye április 12-én«.

Ez azt jelenti, hogy retteg, hogy ráég a kampányára a politikai erőszak (késő), amit ő maga rendszeresített és vezetett be, ezért arra szólítja fel a szektás követőket, hogy április 12-én maradjanak a seggükön, utána viszont – ahogyan már megmondták korábban – bármit lehet majd, és akkor majd lehet folytatni a fideszesek elleni támadásokat is. 

Nem tudok másra következtetni, hiszen a beszéd végén világosan kiderül, hogy valójában csak erről a rövid időszakról beszél, tehát az erőszakmentesség is csak egy időszakos kampányfogás."

Képernyőfotó: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. február 02. 22:27
Neki nem sikerült az értelmezés.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. február 02. 22:08
Oson a foson.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. február 02. 21:34
Még 10 hét minusz egy napig álmodozhat a nyomor .
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 02. 21:31
Ez egy pszichopata ámokfutó, már rég kényszerzubbonyban lenne a helye.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!