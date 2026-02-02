Kamera elé állt a férfi, akit tisza-szimpatizánsok bántalmaztak súlyosan – mutatjuk a jegyzőkönyvet is (VIDEÓ + FOTÓ)
„Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra!" – üzente Pócs János.
Nem tudok másra következtetni, hiszen a beszéd végén világosan kiderül, hogy valójában csak erről a rövid időszakról beszél, tehát az erőszakmentesség is csak egy időszakos kampányfogás.
„Próbáljuk meg értelmezni Magyar Péter mai szánalmas videóját, amiben ez a hazudós kis senki az erőszakos közössége miatt magyarázkodik, és próbálja szépíteni az elég szar helyzetét.
Valójában az elmondottak utolsó sorai az érdekesek, ami így hangzik:
»Ha a következő 69 napban megőrizzük a határozottságunkat, a békét, a derűt és az emberséget, akkor ennek az aljas, korrupt hatalomnak nem lesz esélye április 12-én«.
Ez azt jelenti, hogy retteg, hogy ráég a kampányára a politikai erőszak (késő), amit ő maga rendszeresített és vezetett be, ezért arra szólítja fel a szektás követőket, hogy április 12-én maradjanak a seggükön, utána viszont – ahogyan már megmondták korábban – bármit lehet majd, és akkor majd lehet folytatni a fideszesek elleni támadásokat is.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra!" – üzente Pócs János.
Nem tudok másra következtetni, hiszen a beszéd végén világosan kiderül, hogy valójában csak erről a rövid időszakról beszél, tehát az erőszakmentesség is csak egy időszakos kampányfogás."
Képernyőfotó: Magyar Péter Facebook-oldala