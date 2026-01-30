Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Újra jelentkezik a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a magyar belpolitika eseményeit.

Ezúttal egyetlen, ám annál beszédesebb jelenség köré szerveződik a vita: mit üzen a Tisza Párt legújabb igazolása, Orbán Anita feltűnése a kampányban? Véletlen névválasztásról van szó, vagy tudatos politikai szimbólumról, amikor egy újabb „Orbán” lép színre az ellenzéki oldalon?