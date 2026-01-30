Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Orbán Viktor: Ha brüsszelita kormány lesz Magyarországon, el fogják venni a pénzt az emberektől! (VIDEÓ)
Aki azt állítja, hogy a rezsicsökkentés mai rendszerét, mai mértékét fenn tudja tartani orosz gáz nélküli, nem mond igazat.
Orbán Anitával a Bajnai-kör újabb tagja lépett be a kampányba, egyúttal asztalra téve az Ukrajna tematikáját. Zelenszkij vezetésével közben az ukránok nyíltan beszálltak a magyar választási kampányba, Hitlert, Szálasit emlegetve, Orbánt gyalázva. Mi jön még?
Újra jelentkezik a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a magyar belpolitika eseményeit.
Ezúttal egyetlen, ám annál beszédesebb jelenség köré szerveződik a vita: mit üzen a Tisza Párt legújabb igazolása, Orbán Anita feltűnése a kampányban? Véletlen névválasztásról van szó, vagy tudatos politikai szimbólumról, amikor egy újabb „Orbán” lép színre az ellenzéki oldalon?
A stúdióban világossá válik: a kérdés messze túlmutat a személyen, és energia-, háború- valamint szuverenitáspolitikai tétje van. Az elemzők szerint a Tisza ezzel a lépéssel kormányzóképességét kívánja demonstrálni – csakhogy ezzel együtt behozza a kampány legkockázatosabb témáit is.
Ukrajna, NATO, rezsicsökkentés, LNG és globális érdekek: a kirakós darabjai egyetlen nagy képpé állnak össze. Felmerül a gyanú, hogy a választási küzdelem valódi kulcstémája nem ideológia, hanem az energia ára és biztonsága lesz.
És ha valóban ez kerül a középpontba, kinek kedvez ez a fordulat – és ki viseli majd a következményeit?
A beszélgetés során szó esik háttérben mozgó hálózatokról, régi-új politikai szereplőkről, és arról a kérdésről is, ki irányítja valójában a folyamatokat a színfalak mögött?
