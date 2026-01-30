Ft
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza tisza párt kereki gergő mráz ágoston sámuel fodor gábor mandiner. hu energia háború mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

2026. január 30. 16:50

Orbán Anitával a Bajnai-kör újabb tagja lépett be a kampányba, egyúttal asztalra téve az Ukrajna tematikáját. Zelenszkij vezetésével közben az ukránok nyíltan beszálltak a magyar választási kampányba, Hitlert, Szálasit emlegetve, Orbánt gyalázva. Mi jön még?

2026. január 30. 16:50
null

Újra jelentkezik a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a magyar belpolitika eseményeit.

Ezúttal egyetlen, ám annál beszédesebb jelenség köré szerveződik a vita: mit üzen a Tisza Párt legújabb igazolása, Orbán Anita feltűnése a kampányban? Véletlen névválasztásról van szó, vagy tudatos politikai szimbólumról, amikor egy újabb „Orbán” lép színre az ellenzéki oldalon?

A stúdióban világossá válik: a kérdés messze túlmutat a személyen, és energia-, háború- valamint szuverenitáspolitikai tétje van. Az elemzők szerint a Tisza ezzel a lépéssel kormányzóképességét kívánja demonstrálni – csakhogy ezzel együtt behozza a kampány legkockázatosabb témáit is.

Ukrajna, NATO, rezsicsökkentés, LNG és globális érdekek: a kirakós darabjai egyetlen nagy képpé állnak össze. Felmerül a gyanú, hogy a választási küzdelem valódi kulcstémája nem ideológia, hanem az energia ára és biztonsága lesz.

És ha valóban ez kerül a középpontba, kinek kedvez ez a fordulat – és ki viseli majd a következményeit?

A beszélgetés során szó esik háttérben mozgó hálózatokról, régi-új politikai szereplőkről, és arról a kérdésről is, ki irányítja valójában a folyamatokat a színfalak mögött?

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

