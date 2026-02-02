Ft
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
maffia Magyar Péter választás

A kormánybiztosnál elszakadt a cérna: senki ne köszönjön neki, aki Magyar Péter „maffiapártjára” szavaz (VIDEÓ)

2026. február 02. 20:48

Ilyet még nem élt meg korábban a pécsi politikus.

2026. február 02. 20:48
null

Mint arról beszámoltunk, megdöbbentő hírek láttak napvilágot a Magyar Péter vezette Tisza párt háza tájáról. A gyöngyösi Lázárinfót előbb ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tiszások által odavezényelt bűnözők, akik ellen garázdaság miatt indulhat nyomozás. Később megvertek egy Pócs Jánosnak nyilatkozó romát. Közben beazonosították a rendezvényen provokálókat: kiderült, büntetett előéletű férfiakról van szó és veretes bűnlajstromuk van. Többek között rablás, szexuális erőszak és emberölés is írható a számlájukra. Magyar Péter embere állítólag húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elkísérték Lázár János eseményére.

Hoppál Péter kormánybiztos a közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette ki, hogy Magyarországon egyetlen párt sem lehet maffiapárt. A Tisza most átlépte ezt a határt, így mostantól senki ne köszönjön neki, aki Magyar pártjára szavaz.

Amit a Tisza-párt művel, az már nem politika, hanem a legdurvább maffiavilág! Megveretni egy tanút? Ilyet még nem látott a magyar közélet! Aki az erőszakra szavaz, az a rend ellen szavaz. Ilyen országban akarunk élni?”

– fogalmazott Hoppál Péter.

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

akitiosz
2026. február 02. 22:30
A köszönés nem így működik. De ezt tudni kellett volna némi szocializáció, ami a narancssárga pártfanatikusok egy részénél hiányzik.
Sróf
2026. február 02. 22:15
Korrekt. Mármint Hoppál fogalmazása. (A mandiner fogyatékos sajtómunkásának híradásával ellentétben.) "Aki Pécsett erre a maffiapártra szavaz, az ne jöjjön hozzám semmilyen kéréssel, és az utcán se köszönjön nekem, mert nem kívánok senkivel kapcsolatban maradni, aki egy maffiapártot támogat."
tidal-wave-is-back
2026. február 02. 21:52
Úgy látszik a Tiszát is utolérte a hirtelen nagyra nőtt szervezetek betegsége. Nem tudják kontrollálni, hogy kik kerülnek közéjük, az összes kalandor, pénz szimatoló kétes alak hozzájuk törleszkedik. Voltak ott már cigicsempészek, pornósztárok, most meg bűnözők. És mindennek a tetejébe ott van az agresszív lumpenhergelő stílus, amit a vezetőség tol naponta, a magát függetlennek hazudó média asszisztálása mellett...
Picnic Niki
•••
2026. február 02. 21:38 Szerkesztve
Nem kellene Lázárnak annyit beszélnie, mert feleslegesen támadási felületet adott. Igaz, rajta kívül nincs egy tökös fideszes, aki nem jön zavarba a kellemetlen kérdésektől, sőt, szügyig beleáll a konfliktusokba. Bár legutóbb már piaci kofa módjára ordibált, ami hiba volt, ahogy az is, a cigányok bűnözők. Egyrészt nem mind, másrészt, ez olyan adat, amellyel való visszaélést komolyabban szokás szankcionálni. Az, h a kommentmezőben elmegy, az egy dolog, de egy politikusnak ez tiltott.
