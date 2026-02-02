A kormánybiztosnál elszakadt a cérna: senki ne köszönjön neki, aki Magyar Péter „maffiapártjára” szavaz (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, megdöbbentő hírek láttak napvilágot a Magyar Péter vezette Tisza párt háza tájáról. A gyöngyösi Lázárinfót előbb ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tiszások által odavezényelt bűnözők, akik ellen garázdaság miatt indulhat nyomozás. Később megvertek egy Pócs Jánosnak nyilatkozó romát. Közben beazonosították a rendezvényen provokálókat: kiderült, büntetett előéletű férfiakról van szó és veretes bűnlajstromuk van. Többek között rablás, szexuális erőszak és emberölés is írható a számlájukra. Magyar Péter embere állítólag húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elkísérték Lázár János eseményére.