A kormánybiztosnál elszakadt a cérna: senki ne köszönjön neki, aki Magyar Péter „maffiapártjára” szavaz (VIDEÓ)

Szorul a hurok: a rendőrséghez kerülhet a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügye
Ismert, az esetet leleplező férfit azóta súlyosan bántalmazták.
Ilyet még nem élt meg korábban a pécsi politikus.
Mint arról beszámoltunk, megdöbbentő hírek láttak napvilágot a Magyar Péter vezette Tisza párt háza tájáról. A gyöngyösi Lázárinfót előbb ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tiszások által odavezényelt bűnözők, akik ellen garázdaság miatt indulhat nyomozás. Később megvertek egy Pócs Jánosnak nyilatkozó romát. Közben beazonosították a rendezvényen provokálókat: kiderült, büntetett előéletű férfiakról van szó és veretes bűnlajstromuk van. Többek között rablás, szexuális erőszak és emberölés is írható a számlájukra. Magyar Péter embere állítólag húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elkísérték Lázár János eseményére.
Hoppál Péter kormánybiztos a közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette ki, hogy Magyarországon egyetlen párt sem lehet maffiapárt. A Tisza most átlépte ezt a határt, így mostantól senki ne köszönjön neki, aki Magyar pártjára szavaz.
Amit a Tisza-párt művel, az már nem politika, hanem a legdurvább maffiavilág! Megveretni egy tanút? Ilyet még nem látott a magyar közélet! Aki az erőszakra szavaz, az a rend ellen szavaz. Ilyen országban akarunk élni?”
– fogalmazott Hoppál Péter.
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala