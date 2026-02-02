Megszólalt a NAV: milliók kapnak fontos dokumentumot

A NAV idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetők. Február 2-a fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni őket – hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is.