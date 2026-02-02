Ft
nav online nyomtatványkitöltő alkalmaz február szja tervezet igazolás

Megszólalt a NAV: milliók kapnak fontos dokumentumot

2026. február 02. 21:06

Idén a munkáltatóktól is várnak adatokat.

2026. február 02. 21:06
null

A NAV idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetők. Február 2-a fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni őket – hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is.

A munkáltatóknak is dolguk akad

A közlemény kitér arra is, hogy nemcsak a magánszemélyek, a NAV is vár néhány adatot az előző évről. Most először – 2026. február 2-ig – kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. Erre szolgál a KLAKTAM jelű adatszolgáltatás, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető.

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a 2025-ben kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szintén február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben az ONYA-ban tölthető ki, de az ÁNYK-ban is benyújtható, kizárólag elektronikusan.

A NAV emlékeztet: idén sem változott, hogy a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az eSZJA portálon a legegyszerűbb az szja-bevallás, hiszen 

a NAV által készített bevallási tervezet itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést.

A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.

A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Mohai Balázs

