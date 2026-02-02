Helyretették a liberális közgazdászt: „egy állami költségvetés nem háztartási kassza”

A fenti kijelentés kapcsán kérdéssel fordultunk Sebestyén Géza közgazdászhoz. Arra voltunk többek között kíváncsiak, hogy valóban nincs alapja a 13. és a 14. havi nyugdíjnak.

Erre az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője úgy válaszolt, az az állítás, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjnak „semmilyen elvi alapja nincs”, fogalmi tévedésen nyugszik.

A nyugdíjak éves kifizetésének ütemezése vagy az ütemezés sorszámozása teljesen lényegtelen.

Ami lényeges, az a teljes éves kifizetés reálértéke. Az egy technikai kérdés csak, hogy ezt az éves összeget az állam 12, 13, 14 vagy 365 részletben folyósítja. Aki a 13. havi nyugdíjat elvi alapon támadja, annak valójában nem az elvvel, hanem az éves nyugdíj összértékével van gondja, csak ezt nem mondja ki nyíltan” – húzta alá.

Sebestyén azzal folytatta, hogy a nyugdíjrendszer mögötti elv a társadalmi szerződés logikája. Az aktív életszakaszban befizetett járulékokért cserébe az állam időskorban kiszámítható, értékálló jövedelmet garantál. Ebből az következik, hogy ha egy kormány egy adott évben magasabb éves nyugdíjösszeget ítél indokoltnak – például inflációs sokk, reálnyugdíj-csökkenés vagy társadalmi igazságossági megfontolások miatt –, akkor teljesen közömbös, hogy ezt „13. havi nyugdíjnak” nevezi-e, vagy egyszerűen megemeli az éves ellátást. A lényeg az éves jogosultság szintje.