A vén Európát ismét civilizációs kihívások érik. Az illegális migráció »menedzselése« fölrúgta az Európai Unió kényelmes békeprojektjét. A »Willkommenskultur« következményeit már nem lehet visszafordítani. Nyugat-Európa másmilyen Európa lesz. Nem tudjuk, hogy milyen, egy dolog viszont mára kiderült: egyre kevésbé európai, egyre inkább más. Mi azonban megtapasztaltuk, milyen, amikor 150 évig a félhold, 40 évig a vörös csillag vet árnyékot házainkra. Sem más civilizációs kódrendszerű idegen hatalmat, sem ideológiavezérelt birodalmat nem akarunk ismét a nyakunkra.

És ha jól értjük mi innen Közép-Európából, ahol eddig se nagyon hittük el, hogy a történelem véget ért volna, akkor jelenleg a kettő furcsa elegyeként ismét birodalomépítés zajlik Brüsszelben. Kvóták, kényszerzöldítés, rizikós kereskedelmi szerződések, jogállamisági bunkósbot, forrásmegvonás, lopakodó hatáskörelvonás: mind ugyanabba az irányba mutat. A döntéseket kivonják a nemzetek ellenőrzése alól. Most tehát egyszerre kell több fronton küzdenünk.

Először: az importált zsigeri antiszemitizmust és a másfajta civilizációs kód szerint élő tömegeket kívül kell tartanunk Magyarország határain. Magyarország maradjon magyar ország. És mivel Magyarország önmagával határos, ezért a mi szívkörünk Kárpát-medencei. Nem szeretnénk, ha Csíksomlyón müezzin szólítana imához. No migration!

Másodszor: Magyarországot kívül kell tartani a háborún. A kezdetektől leszögeztük, hogy az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk. A háború halál. A béke élet. És lehet, hogy a woke-vakok számára a fehér ember élete nem számít, de azt legalább kiszámolhatták volna, hogy mekkora egy bomba ökológiai lábnyoma.

Mindezt akkor éljük, amikor Európa éppen tüdőn lövi magát. Brüsszel erre nem csak hogy magára húzza a háborút, hanem még az unokáink jövőjét is elzálogosítja. A sikeres háborúhoz ugyanis három dolog hiányzik az Európai Unióból: pénz, pénz és pénz. Brüsszel az európai versenyképességet javítani hivatott forrásokat egy értelmetlen háborúra költi. De ez nem elég. Ezért elveszi az európai gazdáktól is, dömpingárúval helyettesíti az általunk megtermelt jó termékeket. Azt a pénzt is beleöli a háborúba. Majd adóemelések formájában elveszi a maradék pénzünk egy részét is, és az is megy Ukrajnába, hogy ott lehúzzák az aranyvécén. No war!