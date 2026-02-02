Hoppá: már Lengyelországban is Magyar Péter legrosszabb rémálmáról írnak

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Az előző választás során már volt olyan miniszterelnökjelölt-jelölt, akit „felületettek a villamosra” a baloldalon.
A Do Rzeczy információi szerint akkor sem Magyar Péternek hívnák Magyarország új miniszterelnökét, ha egy váratlan fordulattal a Tisza Párt nyerné meg az áprilisi választásokat.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Karol Nawrocki lengyel elnök Davosban röviden egyeztettek, és Orbán jelezte, hogy nem neheztel Nawrockira a korábbi találkozó elmaradása miatt – írja a Do Rzeczy.
A lengyel lap egyébként azt állítja,
információi szerint, ha Orbán Viktor váratlanul veszít az áprilisi választáson, akkor sem Magyar Péter lesz Magyarország új miniszterelnöke, hanem Tarr Zoltán.
Egyre több sajtóhír jelenik meg arra vonatkozóan, hogy Brüsszelben elégedetlenek Magyar Péter teljesítményével és viselkedésével, ezért inkább Kapitány Istvánt vagy Bajnai Gordont ültetnék a kormányfői székbe.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
