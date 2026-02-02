Hoppá: már Lengyelországban is Magyar Péter legrosszabb rémálmáról írnak

2026. február 02. 11:00

A Do Rzeczy információi szerint akkor sem Magyar Péternek hívnák Magyarország új miniszterelnökét, ha egy váratlan fordulattal a Tisza Párt nyerné meg az áprilisi választásokat.

2026. február 02. 11:00 2 p 2 0 8 Mentés

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Karol Nawrocki lengyel elnök Davosban röviden egyeztettek, és Orbán jelezte, hogy nem neheztel Nawrockira a korábbi találkozó elmaradása miatt – írja a Do Rzeczy. A lengyel lap egyébként azt állítja,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése Tovább a cikkhez

információi szerint, ha Orbán Viktor váratlanul veszít az áprilisi választáson, akkor sem Magyar Péter lesz Magyarország új miniszterelnöke, hanem Tarr Zoltán. Egyre több sajtóhír jelenik meg arra vonatkozóan, hogy Brüsszelben elégedetlenek Magyar Péter teljesítményével és viselkedésével, ezért inkább Kapitány Istvánt vagy Bajnai Gordont ültetnék a kormányfői székbe.

Ezt is ajánljuk a témában A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont Az előző választás során már volt olyan miniszterelnökjelölt-jelölt, akit „felületettek a villamosra” a baloldalon.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.