Hoppá: már Lengyelországban is Magyar Péter legrosszabb rémálmáról írnak

2026. február 02. 11:00

A Do Rzeczy információi szerint akkor sem Magyar Péternek hívnák Magyarország új miniszterelnökét, ha egy váratlan fordulattal a Tisza Párt nyerné meg az áprilisi választásokat.

2026. február 02. 11:00
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Karol Nawrocki lengyel elnök Davosban röviden egyeztettek, és Orbán jelezte, hogy nem neheztel Nawrockira a korábbi találkozó elmaradása miatt – írja a Do Rzeczy.

A lengyel lap egyébként azt állítja,

információi szerint, ha Orbán Viktor váratlanul veszít az áprilisi választáson, akkor sem Magyar Péter lesz Magyarország új miniszterelnöke, hanem Tarr Zoltán.

Egyre több sajtóhír jelenik meg arra vonatkozóan, hogy Brüsszelben elégedetlenek Magyar Péter teljesítményével és viselkedésével, ezért inkább Kapitány Istvánt vagy Bajnai Gordont ültetnék a kormányfői székbe.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

