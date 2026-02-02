Magyar Péter kétségbeesett, megállás nélkül hazudik – Replika (VIDEÓ!)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
Magyar Péter negédeskedni próbált a Fidesz-szavazókkal. A jobboldaliak azonban nem megvezethetők.
A műsor legújabb részében Magyar Péter fideszes szavazókhoz szóló álszelíd, álőszinte videójára replikáztunk.
A Tisza-vezér az illegális migrációtól a rezsicsökkentésen át a háború kérdéséig több ügyben megnyilvánult egy Facebook-videóban, gondolván, hogy a fideszes szavazókat két évnyi hergelés, uszítás és lenézés után majd hirtelen a bűvkörébe vonhatja.
A dologgal annyi a probléma, hogy Magyar a videójában éppen a tiszás álláspont gyökeres ellenkezőjét mondta fel. A jobboldali választók pedig – az ellenzéki politikusok és véleményvezérek lesajnáló megfejtései ellenére – nem megvezethetőek, sőt, nagyon is átlátnak a szitán. Meg a Tiszán.
Nézze meg a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!