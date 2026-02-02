Ft
választópolgár Magyar Péter Fidesz Hoppál Hunor

Magyar Péter kétségbeesett, megállás nélkül hazudik – Replika (VIDEÓ!)

2026. február 02. 18:41

Magyar Péter negédeskedni próbált a Fidesz-szavazókkal. A jobboldaliak azonban nem megvezethetők.

2026. február 02. 18:41
null

A műsor legújabb részében Magyar Péter fideszes szavazókhoz szóló álszelíd, álőszinte videójára replikáztunk.

A Tisza-vezér az illegális migrációtól a rezsicsökkentésen át a háború kérdéséig több ügyben megnyilvánult egy Facebook-videóban, gondolván, hogy a fideszes szavazókat két évnyi hergelés, uszítás és lenézés után majd hirtelen a bűvkörébe vonhatja.

A dologgal annyi a probléma, hogy Magyar a videójában éppen a tiszás álláspont gyökeres ellenkezőjét mondta fel. A jobboldali választók pedig – az ellenzéki politikusok és véleményvezérek lesajnáló megfejtései ellenére – nem megvezethetőek, sőt, nagyon is átlátnak a szitán. Meg a Tiszán.

Nézze meg a Replika legújabb adását a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Welszibard
2026. február 02. 20:37
A Tisza "cigánypolitikája": 1./ Az egyik ferde hajlamú LMBTQ-s propagandista, leszbikus (Csipkejózsikás-Bódis Kriszta álnéven). 2./ A Másik Csik Miklós hízott etnikumú Tiszás, aki bűnöző cigányokat futtat 20.000 HUF+ benzinpénzért. 3./ Orsós tanár, akinek ferde hajlamú múltját Derdák Tibor SZDSZ-es képviselővel épp most tárta fel a "Vadhajtások". Véged van Tisza!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 02. 19:58
A Tiszás gazdasági modell visszalépést és évekig tartó átalakítást, a gazdaság hosszas lejtmenetét jelentené és nincs rá biztosíték, hogy valaha is jól fog működni. A Fideszes modell folytatása és fejlesztése az egyedül járható út. Az OECD szerint jól működik a Fidesz gazdaságpolitikája. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 02. 19:57
A Tisza gazdasági „szakértői” az MSzP vagy az SzDSz színeiben már bizonyították alkalmatlanságukat. Miért hinnénk a hitványaknak?
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 02. 19:57
A Fidesz gazdaságpolitikája képes volt kihúzni az országot a gazdasági válságból. A balosoké belevitte. Nem kell gazdasági válság, nem kell a Tisza!
Válasz erre
1
0
