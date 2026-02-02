„Fölszántjuk az országot!” – kezdetét vette Orbán Viktor országjárása (VIDEÓ)

Kezdetét vette Orbán Viktor és a kormánypárti képviselők országjárása. A miniszterelnök Lázár János társaságában először a mórahalmi gazdákkal találkozott. Az eseményen jelent volt a térség országgyűlési képviselő-jelöltje, Mihálffy Béla is.

Lázár János az egyeztetést követően a TikTokos lánynak, – aki egyben a miniszterelnök munkatársa is – elmondta, hogy nagyon érdekes volt a „kockásabroszos fogadóóra”.