lázár jános mihálffy béla gazda kampány képviselő országjárás orbán viktor

„Fölszántjuk az országot!” – kezdetét vette Orbán Viktor országjárása (VIDEÓ)

2026. február 02. 18:48

Lázár János miniszter elárulta, hogy a kampány mellett megy tovább a kormányzás, és nem utolsó sorban annak is utánajárnak, hogy a különböző országrészekben miként tudnak segíteni.

2026. február 02. 18:48
null

Kezdetét vette Orbán Viktor és a kormánypárti képviselők országjárása. A miniszterelnök Lázár János társaságában először a mórahalmi gazdákkal találkozott. Az eseményen jelent volt a térség országgyűlési képviselő-jelöltje, Mihálffy Béla is. 

Lázár János az egyeztetést követően a TikTokos lánynak, – aki egyben a miniszterelnök munkatársa is – elmondta, hogy nagyon érdekes volt a „kockásabroszos fogadóóra

A gazdák, a helyi termelők és helyi vállalkozók a kormány tagjainak elmondták, hogy a brüsszeli bürokrácia mekkora versenyhátrányt jelent nekik, illetve hogy mit okozott 2024-ben és 2025-ben a vízhiány a mórahalmi kertészeknek és termelőknek.

 Azért jöttünk, hogy ne csak a politikáról és a kampányról essék szó, hanem arról is, hogy miben tudunk segíteni. Ezért vagyok én is itt, hogy a kormány segítségét tettre váltsam”

– hangzott el.

A miniszter azt is elárulta kérdésre válaszolva, hogy végig a kormányfővel tart a kampnyban. Mint fogalmazott, „ha két erős kéz ragad meg valamit, abból biztos lesz valami. Most fölszántjuk az országot, a választókerületeket. Kampányolunk és kormányzunk is közben”

 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

