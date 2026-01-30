Gáspár Evelin is felbukkant Orbán Viktor oldalán – erről folyt a beszélgetés

Orbán Anita nem csak 2008-ban támogatta Ukrajna NATO-tagságát: Magyar Péter elképesztően kínos magyarázkodásba kezdett a Mandiner cikke után
A terelés nem ad választ arra, mit képviselt Orbán Anita az elmúlt években.
Az országjárás részleteit egyeztette a miniszterelnök a Szijjártó-csapattal.
Nemrég egy újabb bejegyzéssel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök, melyből kiderült, hogy indul az országjárás.
Ennek részleteit Szijjártó Péter külügyminiszterrel és sajtómunkatársával, Gáspár Evelinnel egyeztette a kormányfő.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
