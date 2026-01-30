Ft
szijjártó péter gáspár evelin országjárás miniszterelnök orbán viktor

Gáspár Evelin is felbukkant Orbán Viktor oldalán – erről folyt a beszélgetés

2026. január 30. 12:34

Az országjárás részleteit egyeztette a miniszterelnök a Szijjártó-csapattal.

2026. január 30. 12:34
null

Nemrég egy újabb bejegyzéssel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök, melyből kiderült, hogy indul az országjárás.

Ennek részleteit Szijjártó Péter külügyminiszterrel és sajtómunkatársával, Gáspár Evelinnel egyeztette a kormányfő.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

