Egyetértünk Kapitány Istvánnal: fontos, hogy mindig legyen A, B, C és D opció
Tehát például ne csak arra lehessen szavazni, aki mosolyogva tolja a marketingszöveget, miközben elhallgatja az apróbetűs részleteket. Francesca Rivafinoli írása.
Vlagyimir Putyin külügyminiszter-helyettese szerint Moszkva nagyra értékeli Budapest kiegyensúlyozott és objektív külpolitikáját, és elkötelezett a további pragmatikus együttműködés mellett.
Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes a Ria Novosztyinak adott interjúban kiemelte, hogy Magyarország ritka kivételként következetesen védi nemzeti érdekeit az EU-n belül, különösen az Oroszországgal folytatott párbeszédében.
A politikus azt mondta,
Moszkva nagyra értékeli Budapest kiegyensúlyozott és objektív külpolitikáját, és elkötelezett a további pragmatikus együttműködés mellett.
Ha Brüsszel és a Tisza Párt tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené.
