A legmagasabb szintről érkezett: ezt ígérte Oroszország a magyaroknak

2026. február 02. 10:32

Vlagyimir Putyin külügyminiszter-helyettese szerint Moszkva nagyra értékeli Budapest kiegyensúlyozott és objektív külpolitikáját, és elkötelezett a további pragmatikus együttműködés mellett.

2026. február 02. 10:32
null

Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes a Ria Novosztyinak adott interjúban kiemelte, hogy Magyarország ritka kivételként következetesen védi nemzeti érdekeit az EU-n belül, különösen az Oroszországgal folytatott párbeszédében.

A politikus azt mondta,

Moszkva nagyra értékeli Budapest kiegyensúlyozott és objektív külpolitikáját, és elkötelezett a további pragmatikus együttműködés mellett.

Ha Brüsszel és a Tisza Párt tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené.

Nyitókép: AFP/Sefa Karacan

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

