Franciaország Volodimir Zelenszkij ukrajna

Zelenszkij hatalmas bajba sodorta magát – fontos szövetségeseinél húzta ki a gyufát

2026. február 02. 18:58

Az ukrán elnök szavai komoly felháborodást váltottak ki.

2026. február 02. 18:58
null

Komoly felháborodást keltett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök davosi felszólalása Franciaországban, miután élesen bírálta nyugati partnereit a fegyverszállítások késlekedése miatt. Antonio Tajani olasz külügyminiszter is felháborodott a kritikán, ő maga azt tette hozzá, hogy nem tűnik túl nagylelkűnek Európával szemben az ukrán elnök – írja a Kárpáthír.

A franciák még tovább mentek. „Jelenleg Ukrajna pénzügyi támogatásának 100 százaléka, a katonai és hírszerzési segítségnek pedig a döntő többsége Európából származik” – fogalmazott Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter, aki

határozottan visszautasította a tétlenség vádját, illetve azt is hozzátette, Zelenszkij megszólalásából hiányzott a köszönet.

Barrot hangsúlyozta, hogy a britekkel továbbra is azon dolgoznak, hogy biztonsági garanciákat teremtsenek a békemegállapodáshoz. Ennek tükrében csak még inkább hálátlannak és követelőzőnek tűnt a csalódott és frusztrált ukrán elnök.

Fotó: Mandel Ngan/AFP

