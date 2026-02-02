Zelenszkij hatalmas bajba sodorta magát – fontos szövetségeseinél húzta ki a gyufát

Kiakadtak a franciák, üzentek Trumpnak: „Európának lesz válasza az amerikai megfélemlítésekre”
Donald Trump nyilatkozataira rágtak be.
Az ukrán elnök szavai komoly felháborodást váltottak ki.
Komoly felháborodást keltett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök davosi felszólalása Franciaországban, miután élesen bírálta nyugati partnereit a fegyverszállítások késlekedése miatt. Antonio Tajani olasz külügyminiszter is felháborodott a kritikán, ő maga azt tette hozzá, hogy nem tűnik túl nagylelkűnek Európával szemben az ukrán elnök – írja a Kárpáthír.
A franciák még tovább mentek. „Jelenleg Ukrajna pénzügyi támogatásának 100 százaléka, a katonai és hírszerzési segítségnek pedig a döntő többsége Európából származik” – fogalmazott Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter, aki
határozottan visszautasította a tétlenség vádját, illetve azt is hozzátette, Zelenszkij megszólalásából hiányzott a köszönet.
Barrot hangsúlyozta, hogy a britekkel továbbra is azon dolgoznak, hogy biztonsági garanciákat teremtsenek a békemegállapodáshoz. Ennek tükrében csak még inkább hálátlannak és követelőzőnek tűnt a csalódott és frusztrált ukrán elnök.
Fotó: Mandel Ngan/AFP