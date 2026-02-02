Zelenszkij hatalmas bajba sodorta magát – fontos szövetségeseinél húzta ki a gyufát

Komoly felháborodást keltett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök davosi felszólalása Franciaországban, miután élesen bírálta nyugati partnereit a fegyverszállítások késlekedése miatt. Antonio Tajani olasz külügyminiszter is felháborodott a kritikán, ő maga azt tette hozzá, hogy nem tűnik túl nagylelkűnek Európával szemben az ukrán elnök – írja a Kárpáthír.

A franciák még tovább mentek. „Jelenleg Ukrajna pénzügyi támogatásának 100 százaléka, a katonai és hírszerzési segítségnek pedig a döntő többsége Európából származik” – fogalmazott Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter, aki