Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen európai unió magyarország Franciaország európai bizottság

Darabokra hullhat az Európai Unió: Magyarországot emlegetve osztották ki Von der Leyent

2026. február 02. 10:21

A volt francia mezőgazdasági miniszter szerint Ursula von der Leyen arrogánsan vezeti az Európai Bizottságot, büntetve például Magyarországot is, a franciáknak pedig el kellene gondolkozniuk a Frexiten is.

2026. február 02. 10:21
null

François Guillaume volt francia mezőgazdasági miniszter élesen bírálja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének önálló döntéshozatalát, amely szerinte elsősorban a német ipar érdekeit szolgálja – írja a Boulevard Voltaire.

Guillaume szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Von der Leyen arrogánsan vezeti a Bizottságot, büntetve például Magyarországot is. Úgy véli, Franciaországnak politikai lépésekkel kellene visszaszereznie szuverenitását, akár a Frexit fenyegetésével is. 

Hozzátette: a Mercosur- és az indiai szabadkereskedelmi megállapodások aránytalanul kedveznek Németországnak, miközben hátrányosak a francia gazdákra és egyes európai ágazatokra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. február 02. 13:31
Az EU bukása nem kérdés...eldöntött tény. Kérdés , mi jön utána ??
Válasz erre
0
0
madre79
2026. február 02. 12:18
Ez a kurvának sem jó vén szatyor azt hiszi, hogy ezt a mocskos munkát a végtelenségig folytathatja? Hát nem!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 02. 11:21
kovetleni kell ursula es bandajanak lemondasat, mer tnem az EU erdekeit kepviseli , hanem ukrajnaet
Válasz erre
4
0
istvanpeter
2026. február 02. 10:38
De értsük már meg végre, hogy az EU vezetése a háttérhatalmi maffia világrabszolga birodalmának az európai régióját építi, ami szükségszerűen mindenféle szuverenitás és szabadság felszámolásával jár. A németek pedig úgy kalkulálnak, hogy majd ők lesznek a helytartók.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!