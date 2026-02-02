Darabokra hullhat az Európai Unió: Magyarországot emlegetve osztották ki Von der Leyent

Megint lebukott a Tisza Párt: újabb képviselőjük asszisztált a Mercosur-megállapodás melletti lobbihoz (VIDEÓ)
A Tisza Párt európai parlamenti fellépése továbbra sem tükrözi azt az álláspontot, amelyet Magyar Péter a nyilvánosság előtt bemutat.
A volt francia mezőgazdasági miniszter szerint Ursula von der Leyen arrogánsan vezeti az Európai Bizottságot, büntetve például Magyarországot is, a franciáknak pedig el kellene gondolkozniuk a Frexiten is.
François Guillaume volt francia mezőgazdasági miniszter élesen bírálja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének önálló döntéshozatalát, amely szerinte elsősorban a német ipar érdekeit szolgálja – írja a Boulevard Voltaire.
Guillaume szerint
Von der Leyen arrogánsan vezeti a Bizottságot, büntetve például Magyarországot is. Úgy véli, Franciaországnak politikai lépésekkel kellene visszaszereznie szuverenitását, akár a Frexit fenyegetésével is.
Hozzátette: a Mercosur- és az indiai szabadkereskedelmi megállapodások aránytalanul kedveznek Németországnak, miközben hátrányosak a francia gazdákra és egyes európai ágazatokra.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.