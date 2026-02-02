Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter európai parlament európai néppárt európai bizottság

Megint lebukott a Tisza Párt: újabb képviselőjük asszisztált a Mercosur-megállapodás melletti lobbihoz (VIDEÓ)

2026. február 02. 09:09

A Tisza Párt európai parlamenti fellépése továbbra sem tükrözi azt az álláspontot, amelyet Magyar Péter a nyilvánosság előtt bemutat.

2026. február 02. 09:09
null

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt szerinte újabb uniós lebukásáról beszélt. A képviselő felidézte, hogy Magyar Péter két héttel ezelőtt, látványos médiafelhajtás közepette azt állította, a Tisza az uniós pártcsaládjával szemben nem támogatja a Mercosur-megállapodást.

Mint ismeretes, az Európai Parlament úgy döntött, hogy az ügyet az Európai Bírósághoz utalja. Dömötör szerint ezzel szemben a Tisza frakciója, az Európai Néppárt továbbra is amellett érvel, hogy a parlamenti döntés ellenére az Európai Bizottság hajtsa végre a Mercosur-megállapodást. 

A videóban az látható, hogy Peter Liese, német néppárti képviselő is ezt az álláspontot képviseli, Kulja András, a Tisza képviselője pedig levezető elnökként csendben asszisztál, miközben Dömötör szerint számtalan lehetősége lett volna képviselni Magyar Péter álláspontját.

Dömötör Csaba szerint az ügy „pikantériája”, hogy miközben Magyar Péter a hazai szavazók felé a Fidesszel azonos képet igyekszik felmutatni, Brüsszelben ennek a szöges ellentétét valósítja meg a párt a gyakorlatban.

https://www.facebook.com/reel/1624968901990417

***

Nyitókép forrása: Dömötör Csaba Facebook-oldala

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cukigomboc
2026. február 02. 09:49
Kohán Mátyás viszont lelkesen támogatja a Mercosurt, itt a Mandineren és más fellépésein is. Akkor ő is a magyar gazdák ellensége?
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2026. február 02. 09:32
Kulja levezető elnök, tehát ő azért néha bejár dolgozni. Agyar csak levelező elnök lehetne ezzel a munkahely látogatási rátával.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 02. 09:27
Kulja mint levezető elnök? Jó hely az a Brüsszel is, kár, hogy elvárnák, úgy táncoljunk, ahogy ők fütyülnek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!