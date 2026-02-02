Megint lebukott a Tisza Párt: újabb képviselőjük asszisztált a Mercosur-megállapodás melletti lobbihoz (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
A Tisza Párt európai parlamenti fellépése továbbra sem tükrözi azt az álláspontot, amelyet Magyar Péter a nyilvánosság előtt bemutat.
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt szerinte újabb uniós lebukásáról beszélt. A képviselő felidézte, hogy Magyar Péter két héttel ezelőtt, látványos médiafelhajtás közepette azt állította, a Tisza az uniós pártcsaládjával szemben nem támogatja a Mercosur-megállapodást.
Mint ismeretes, az Európai Parlament úgy döntött, hogy az ügyet az Európai Bírósághoz utalja. Dömötör szerint ezzel szemben a Tisza frakciója, az Európai Néppárt továbbra is amellett érvel, hogy a parlamenti döntés ellenére az Európai Bizottság hajtsa végre a Mercosur-megállapodást.
A videóban az látható, hogy Peter Liese, német néppárti képviselő is ezt az álláspontot képviseli, Kulja András, a Tisza képviselője pedig levezető elnökként csendben asszisztál, miközben Dömötör szerint számtalan lehetősége lett volna képviselni Magyar Péter álláspontját.
Dömötör Csaba szerint az ügy „pikantériája”, hogy miközben Magyar Péter a hazai szavazók felé a Fidesszel azonos képet igyekszik felmutatni, Brüsszelben ennek a szöges ellentétét valósítja meg a párt a gyakorlatban.
Nyitókép forrása: Dömötör Csaba Facebook-oldala