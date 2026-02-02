Megint lebukott a Tisza Párt: újabb képviselőjük asszisztált a Mercosur-megállapodás melletti lobbihoz (VIDEÓ)

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt szerinte újabb uniós lebukásáról beszélt. A képviselő felidézte, hogy Magyar Péter két héttel ezelőtt, látványos médiafelhajtás közepette azt állította, a Tisza az uniós pártcsaládjával szemben nem támogatja a Mercosur-megállapodást.

Mint ismeretes, az Európai Parlament úgy döntött, hogy az ügyet az Európai Bírósághoz utalja. Dömötör szerint ezzel szemben a Tisza frakciója, az Európai Néppárt továbbra is amellett érvel, hogy a parlamenti döntés ellenére az Európai Bizottság hajtsa végre a Mercosur-megállapodást.