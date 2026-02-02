Ft
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Lázárinfó Pócs János Magyar Péter

Most, hogy megverették a tarnaörsi csávót, Peti felszólít mindenkit, hogy ne legyen erőszakos

2026. február 02. 20:40

Elképesztő.

2026. február 02. 20:40
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Breaking:  

Kétszínűség level 1000!

Most, hogy megverették a tarnaörsi csávót, Peti felszólít mindenkit, hogy ne legyen erőszakos. Besz@rás, milyen pofátlan. Elképesztő”

 

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
states-2
2026. február 02. 22:10
Csak azt nem értem, hogy ez a fasisztakommunista párt, élén egy pszichopatával, miért nincs még betiltva.
0
0
regi-nyarakon21
2026. február 02. 22:03
Így szólalt fel a családon belüli erőszak ellen is:)
0
0
antipoloska
2026. február 02. 21:24
ennek a szarnak tényleg bármit lehet???
1
0
gullwing
2026. február 02. 21:16
Remélem aki ennek részese megy vissza sittre! És itt a VISSZÁN van a hangsúly! Az egész tiszaszar egy bolsi börtöntöltelékek pártja.
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!