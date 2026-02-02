Manfred Weber egyértelművé tette, hol is áll a Tisza Párt: „Csak azokkal dolgozunk együtt, akik Ukrajna-pártiak”

Az Európai Néppárt elnöke a New Economy Forumon azzal büszkélkedett, hogy ő győzte meg Magyar Pétert arról, hogy csatlakozzon az Európai Néppárthoz.