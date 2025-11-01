Szekérrel ütközött egy autó Romániában, háromhetes csecsemő vesztette életét a balesetben

Súlyos közlekedési balesetről számolt be a Maszol.ro presasm.ro-ra hivatkozva: péntek este a Máramaros megyei Alsószőcön egy személyautó ütközött össze egy szekérrel, amelyben heten ültek, köztük több gyermek is.

Egy háromhetes csecsemő életét már nem tudták megmenteni a kiérkező mentők

Négy gyermeket és egy felnőttet kórházba szállítottak. A rendelkezésre álló információk szerint az egész család Tőkés településről tért vissza, ahol halottak napi megemlékezésen vettek részt.

A tragédiát az okozta, hogy az úton haladó szekéren nem voltak fényvisszaverők.

A mögöttük közeledő autó vezetője így nem vette észre őket időben, és nekihajtott a szekérnek. Az abban utazók mindannyian az útra zuhantak.