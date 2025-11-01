Szekérrel ütközött egy autó Romániában, háromhetes csecsemő vesztette életét a balesetben

Erdei Zsolt drámai vallomást tett a kenyai tragédiában elhunyt barátjáról
Súlyos közlekedési balesetről számolt be a Maszol.ro presasm.ro-ra hivatkozva: péntek este a Máramaros megyei Alsószőcön egy személyautó ütközött össze egy szekérrel, amelyben heten ültek, köztük több gyermek is.
Egy háromhetes csecsemő életét már nem tudták megmenteni a kiérkező mentők
Négy gyermeket és egy felnőttet kórházba szállítottak. A rendelkezésre álló információk szerint az egész család Tőkés településről tért vissza, ahol halottak napi megemlékezésen vettek részt.
A tragédiát az okozta, hogy az úton haladó szekéren nem voltak fényvisszaverők.
A mögöttük közeledő autó vezetője így nem vette észre őket időben, és nekihajtott a szekérnek. Az abban utazók mindannyian az útra zuhantak.
A gyermekek édesanyja könnyű sérüléseket szenvedett, az édesapának pedig nyitott lábtörése van, de állapota stabil. Az autó vezetője nem sérült meg.
A rendőrség továbbá megállapította, hogy az autó vezetője nem fogyasztott alkoholt. A szekér vezetője, a gyermekek apjának leheletében azonban 0,91 mg/l tiszta alkoholszintet mértek.
A hatóságok folytatják a nyomozást, hogy megállapítsák a tragédia pontos okait, amely a kisbaba életét követelte és több embert súlyosan megsebesített – írta az erdélyi hírportál.
A helyszínen készült videót alább tekintheit meg:
