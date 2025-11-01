Ft
11. 01.
szombat
szekér személyautó csecsemő tragédia gyermek baleset Románia

Szekérrel ütközött egy autó Romániában, háromhetes csecsemő vesztette életét a balesetben

2025. november 01. 17:07

A tragédia helyszínén videó is készült.

2025. november 01. 17:07
null

Súlyos közlekedési balesetről számolt be a Maszol.ro presasm.ro-ra hivatkozva: péntek este a Máramaros megyei Alsószőcön egy személyautó ütközött össze egy szekérrel, amelyben heten ültek, köztük több gyermek is. 

Egy háromhetes csecsemő életét már nem tudták megmenteni a kiérkező mentők

Négy gyermeket és egy felnőttet kórházba szállítottak. A rendelkezésre álló információk szerint az egész család Tőkés településről tért vissza, ahol halottak napi megemlékezésen vettek részt.

A tragédiát az okozta, hogy az úton haladó szekéren nem voltak fényvisszaverők.

A mögöttük közeledő autó vezetője így nem vette észre őket időben, és nekihajtott a szekérnek. Az abban utazók mindannyian az útra zuhantak.

A gyermekek édesanyja könnyű sérüléseket szenvedett, az édesapának pedig nyitott lábtörése van, de állapota stabil. Az autó vezetője nem sérült meg. 

A rendőrség továbbá megállapította, hogy az autó vezetője nem fogyasztott alkoholt. A szekér vezetője, a gyermekek apjának leheletében azonban 0,91 mg/l tiszta alkoholszintet mértek.

A hatóságok folytatják a nyomozást, hogy megállapítsák a tragédia pontos okait, amely a kisbaba életét követelte és több embert súlyosan megsebesített – írta az erdélyi hírportál.

A helyszínen készült videót alább tekintheit meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

rugbista
2025. november 01. 18:58
Így közlekednek a cigányok évszázadok óta, Erdélyben még mindig. Az autósok szerencséje az volt, hogy a lőcs nem ütötte le a fejüket. Vajon járnak még így a Király-hágón is a karavánok, mint régen?
Válasz erre
0
0
astra04
•••
2025. november 01. 18:43 Szerkesztve
Cigányorkok. Veszélyeztetik mindenhol a közlekedést. Remélem az ártatlan ló vagy szamár - gondolom ő húzta a cigányok szekerét - nem sérült meg!
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 01. 18:40
macskajaj....
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
•••
2025. november 01. 18:33 Szerkesztve
Máramarosban még közlekednek ilyen karavánban haladó szekerek. A kilencvenes évek második felében még Biharban is gyakoriak voltak 8-10 ilyen szekér egymás után kötve. Gyakorlatilag csak az első szekeret hajtó volt ébren, ő volt a "sofőr", az utána következő szekereken benn aludtak a sátor alatt. És valóban némelyken 8-10 ember volt. Ráadásul az egész karaván kivilágatlan volt. Egy kanyargós úton a hegyek között "öröm" volt belefutni ilyenbe...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!