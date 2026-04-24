lengyelország orosz vadászgép balti - tenger cezary tomczyk térség

Lengyel vadászgépek fogtak el két orosz harci repülőt a Balti-tenger felett – a NATO azonnal reagált

Fokozódik a feszültség a térségben.

2026. április 24. 20:33
null

Lengyel F–16-os vadászgépek elfogtak két orosz katonai repülőgépet a Balti-tenger felett – közölte Cezary Tomczyk, a lengyel védelmi miniszter helyettese az X közösségi platformon.

Ezt is ajánljuk a témában

A tájékoztatás szerint a lengyel gépek két Szu-30 típusú repülőt azonosítottak és fogtak el. Tomczyk hangsúlyozta:
 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Lengyelország és a térség biztonságának bármilyen jellegű megsértésére azonnal NATO-válasz érkezik.”

Az eset nem egyedi a térségben. Korábban Władysław Kosiniak-Kamysz arról számolt be, hogy NATO-gépek egy orosz Il-20 típusú repülőt is elfogtak. 

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint tavaly ősszel volt olyan hét, amikor három alkalommal is sor került hasonló elfogásra.

Ennél lehete puritánabb a kormánypárt, és figyelhetne jobban a hivatal dolgozóira

Nem tartom jó iránynak, hogy a Tisza a legmodernebb irodaházat akarja magának, mondvacsinált okokkal, a hivatal dolgozóit meg máshova kényszerítik.

A Balti-tenger térségében rendszeresek az orosz katonai repülések. A jelentések szerint ezek a gépek gyakran kikapcsolt jeladóval, illetve előzetes repülési terv benyújtása nélkül közlekednek, ami megnehezíti az azonosításukat.

A térség légterének ellenőrzését a NATO balti légtérrendészeti missziója látja el, amelyben lengyel és más szövetséges országok repülőgépei is részt vesznek.

Nyitókép forrása: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
B_kanya
2026. április 24. 21:04
bekeev-2025 2026. április 24. 20:43 "Légtér megsértése." Nem fuckrán drón ez, hogy szabadon átengedjék a balti törpeállamok légterén, hanem nemzetközi légtérben repülő orosz gép. 147 centiről nem látszik, ott Felvidéken?
egonsamu-2
2026. április 24. 20:54
Lengyelország úgy tünik a Balti-tenger feletti légteret sajátjának tekinti? Vagy csak újabb orosz ellenes uszítás tanúi lehettünk? Csak azt nem árulják el a hírek, hogy nemzetközi vagy lengyel légtérben történt-e a lengyelek höstette?
bekeev-2025
2026. április 24. 20:43
Légtér megsértése. Le kéne lőni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!