Lengyel vadászgépek fogtak el két orosz harci repülőt a Balti-tenger felett – a NATO azonnal reagált

Takács Péter lengyel mintájú politikai elszámoltatásra számít.
Fokozódik a feszültség a térségben.
Lengyel F–16-os vadászgépek elfogtak két orosz katonai repülőgépet a Balti-tenger felett – közölte Cezary Tomczyk, a lengyel védelmi miniszter helyettese az X közösségi platformon.
A tájékoztatás szerint a lengyel gépek két Szu-30 típusú repülőt azonosítottak és fogtak el. Tomczyk hangsúlyozta:
Lengyelország és a térség biztonságának bármilyen jellegű megsértésére azonnal NATO-válasz érkezik.”
Az eset nem egyedi a térségben. Korábban Władysław Kosiniak-Kamysz arról számolt be, hogy NATO-gépek egy orosz Il-20 típusú repülőt is elfogtak.
A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint tavaly ősszel volt olyan hét, amikor három alkalommal is sor került hasonló elfogásra.
A Balti-tenger térségében rendszeresek az orosz katonai repülések. A jelentések szerint ezek a gépek gyakran kikapcsolt jeladóval, illetve előzetes repülési terv benyújtása nélkül közlekednek, ami megnehezíti az azonosításukat.
A térség légterének ellenőrzését a NATO balti légtérrendészeti missziója látja el, amelyben lengyel és más szövetséges országok repülőgépei is részt vesznek.
Nyitókép forrása: Christophe ARCHAMBAULT / AFP