„Felkészítettem a gyerekeimet, hogy apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök” – bilincses elvezetésről beszélt az államtitkár

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Takács Péter lengyel mintájú politikai elszámoltatásra számít.
Interjút adott a Patrióta csatornának Takács Péter, amelyben többek között a jövőbeni politikai elszámoltatásról, a családját érintő vádakról és a Fidesz helyzetéről beszélt.
És még hány ilyen seggszáj-mutatványhoz fog kelleni tapsolnotok a következő hónapokban!
A leköszönő egészségügyi államtitkár azt mondta:
Felkészítettem a gyerekeimet, hogy apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök, de majd visszahozzák.”
Szerinte egy esetleges elszámoltatás a lengyel mintát követheti, ahol politikusokat bilincsben vittek el. Az interjúban kitért egy korábbi, az Allee bevásárlóközpontban történt szóváltására is.
A leköszönő egészségügyi államtitkár beszámolt arról is, hogy a tiszás aktivista provokálta, és tolvajnak nevezte. A történteket így idézte fel: „Mondtam neki, hogy hagyjon békén, idefigyelj, papa, ott kajálok, ahol te, szerinted van otthon nyolcmilliárdom? Nyilván nem.”
A politikus emellett visszautasította a családját érintő, lélegeztetőgép-beszerzéssel kapcsolatos vádakat.
Se nekem, se a családomnak nincs nyolcmilliárdja”
– fogalmazott, majd arról is beszélt, hogy korábban nem reagált ezekre a vádakra, mert a kommunikációs stratégia ezt írta elő:
Az volt a mondás, hogy a korrupció az ő témájuk, azt ne emeljük fel kommunikációs szempontból, ezt elfogadtam, bár nagyon dühös voltam, hogy nem védhetem meg magam.”
Takács Péter hangsúlyozta, hogy nem tart egy esetleges eljárástól:
Soha nem loptam, nincs az a bíróság, ami ki tudja mondani, hogy én egy fillért is valahonnan elemeltem.”
Az egészségügyi tárca körül felmerülő nevekkel kapcsolatban megállapította:
az egy Fidesz B-válogatott, csipetnyi SZDSZ-szel megfűszerezve”
– fogalmazott Takács, elsősorban az akkori oktatási miniszterjelölt és Ruff Bálint személyét illetően. Az egészségügy helyzetéről szólva továbbá kiemelte, hogy államtitkársága alatt jelentős források érkeztek az ágazatba, és orvosbéremelés is megvalósult.
Nem tartom jó iránynak, hogy a Tisza a legmodernebb irodaházat akarja magának, mondvacsinált okokkal, a hivatal dolgozóit meg máshova kényszerítik.
A választási vereség okai között a Tisza Párt kommunikációját említette, amely szerinte erős jelenléttel bírt a közösségi médiában, valamint úgy fogalmazott, hogy „iszonyatos médiafölényben” voltak: „Nagy liberális mainstream van velünk szemben, ami ellen 16 évig harcoltunk. A másik pont a 16 év, meguntak, most már húzzatok innen.”
A párt jövőjéről szólva elmondta, hogy a Fidesznek szerinte változnia kell és felvetette a párt nevének jövőjét is.
Úgy látja, kormányzati pártból inkább mozgalmi párttá kell átalakulniuk.
Az interjúban arról is beszélt, hogy a párton belül konszenzus van abban: esélyt kell adni az új kormánynak. Ezután hozzátette:
Ha a magyar embereknek jó döntéseket hoznak, azt mi támogatni fogjuk.”
