Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta elszámoltatás tisza párt takács péter egészségügyi államtitkár

„Felkészítettem a gyerekeimet, hogy apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök” – bilincses elvezetésről beszélt az államtitkár

2026. április 24. 20:04

Takács Péter lengyel mintájú politikai elszámoltatásra számít.

Interjút adott a Patrióta csatornának Takács Péter, amelyben többek között a jövőbeni politikai elszámoltatásról, a családját érintő vádakról és a Fidesz helyzetéről beszélt.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Küldöm szeretettel ezt a videót minden volt óellenzéki barátomnak

És még hány ilyen seggszáj-mutatványhoz fog kelleni tapsolnotok a következő hónapokban!

A leköszönő egészségügyi államtitkár azt mondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Felkészítettem a gyerekeimet, hogy apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök, de majd visszahozzák.”

Szerinte egy esetleges elszámoltatás a lengyel mintát követheti, ahol politikusokat bilincsben vittek el. Az interjúban kitért egy korábbi, az Allee bevásárlóközpontban történt szóváltására is. 

A leköszönő egészségügyi államtitkár beszámolt arról is, hogy a tiszás aktivista provokálta, és tolvajnak nevezte. A történteket így idézte fel: „Mondtam neki, hogy hagyjon békén, idefigyelj, papa, ott kajálok, ahol te, szerinted van otthon nyolcmilliárdom? Nyilván nem.

A politikus emellett visszautasította a családját érintő, lélegeztetőgép-beszerzéssel kapcsolatos vádakat.

Se nekem, se a családomnak nincs nyolcmilliárdja”

 – fogalmazott, majd arról is beszélt, hogy korábban nem reagált ezekre a vádakra, mert a kommunikációs stratégia ezt írta elő:
 

Az volt a mondás, hogy a korrupció az ő témájuk, azt ne emeljük fel kommunikációs szempontból, ezt elfogadtam, bár nagyon dühös voltam, hogy nem védhetem meg magam.”

Takács Péter hangsúlyozta, hogy nem tart egy esetleges eljárástól:

Soha nem loptam, nincs az a bíróság, ami ki tudja mondani, hogy én egy fillért is valahonnan elemeltem.”

Az egészségügyi tárca körül felmerülő nevekkel kapcsolatban megállapította: 

az egy Fidesz B-válogatott, csipetnyi SZDSZ-szel megfűszerezve”

 – fogalmazott Takács, elsősorban az akkori oktatási miniszterjelölt és Ruff Bálint személyét illetően. Az egészségügy helyzetéről szólva továbbá kiemelte, hogy államtitkársága alatt jelentős források érkeztek az ágazatba, és orvosbéremelés is megvalósult. 

A választási vereség okai között a Tisza Párt kommunikációját említette, amely szerinte erős jelenléttel bírt a közösségi médiában, valamint úgy fogalmazott, hogy „iszonyatos médiafölényben” voltak: „Nagy liberális mainstream van velünk szemben, ami ellen 16 évig harcoltunk. A másik pont a 16 év, meguntak, most már húzzatok innen.

A párt jövőjéről szólva elmondta, hogy a Fidesznek szerinte változnia kell és felvetette a párt nevének jövőjét is. 

Úgy látja, kormányzati pártból inkább mozgalmi párttá kell átalakulniuk.

Az interjúban arról is beszélt, hogy a párton belül konszenzus van abban: esélyt kell adni az új kormánynak. Ezután hozzátette:

Ha a magyar embereknek jó döntéseket hoznak, azt mi támogatni fogjuk.”

Nyitókép forrása: Képernyőkép

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Conduct
•••
2026. április 24. 21:00 Szerkesztve
Tisztességes ember nem kényszerül arra hogy ezt kelljen mondania a gyermekeinek..Lehet hogy Takács Péter egy tolvaj gazember akinek van mitől tartania?
Válasz erre
0
0
mreinstand-3
2026. április 24. 20:59
Alig várjuk a lengyel mintájú elszámoltatást. Szerintetek a testvéri illiberális államok melyike fogja befogadni a menekülő orbanistákat? Szét fognak szaladni, mint a hangyák, akiknek a várukra léptek.
Válasz erre
0
0
komloisracok
2026. április 24. 20:54
Vőrös terror után jön a fehérterror. Ha ezt a ràkosista módszert vàlasztjàk mi akasztani fogjuk a Poloska féléket
Válasz erre
1
0
civilina-2
2026. április 24. 20:45
Magyar Péter kormánya sem lesz örökéletű. Ne csodálkozzanak majd, ha nekik is a meghurcoltatás lesz a "jutalmuk". Fékezniük kellene magukat, mert ha a kormányváltásból vesszőfutást csinálnak, nem lesz ember, aki a jövőben kormánypozícióban feladatot merne vállalni. Tiszta SS módszer, amit csinálnak. 16 évig nem a szél fújta össze az Orbán-kormányt, hanem a komoly eredményeik és a szociális intézkedédeik alapján választották a hatalomba őket. Milyen értékrend az, amely a sikert, a teljesítményt bűnteti? És ha a Magyar-kormány esetleg csődbe viszi az országot, vajon milyen bűntetésre fog számítani?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!