„Értek én mindent, de az Országgyűlés Hivatalában napi legalább 8 órában dolgozó emberek munkakörülményei szerintem fontosabbak, mint az irodájukban kevés idő töltő képviselők érdekei. (És nem, nem fognak több időt ott tölteni a tiszás képviselők sem, hiszen a parlamenti és bizottsági ülések alatt a Parlamentben vannak a képviselők, egyebekben meg a választókerületükben, vagy egy szakmai megbeszélésen valahol az országban).

A képviselők napi munkáját kiszolgáló hivatali dolgozók viszont egész nap ott vannak, és megérdemlik, hogy egy valóban modern épületben dolgozhassanak. Nem tartom jó iránynak, hogy a Tisza a legmodernebb irodaházat akarja magának, mondvacsinált okokkal, a hivatal dolgozóit meg máshova kényszerítik. Ennél lehete puritánabb a kormánypárt, és figyelhetne jobban a hivatal dolgozóira!”