Távozik az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója

Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön.

A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg.

Lemondásával kapcsolatban Révész János azt írta: mivel a hatályos jogi környezetben az országos kórház-főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával.