Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
országos kórházi főigazgatóság révész jános feladat főigazgató egészségügy távozás

Távozik az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója

2026. május 08. 10:26

Révész János közleményében hangsúlyozta, a betegellátás ügye erős politikai támogatottságot kap, a „lehetőségkörnyezet” bővül.

2026. május 08. 10:26
null

Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. 

A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg.

Lemondásával kapcsolatban Révész János azt írta: mivel a hatályos jogi környezetben az országos kórház-főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A főigazgató kiemelte: az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felsővezetése határozta meg. Feladataikat ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően, a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték.

Bízik az új keretrendszerben

Révész János a kollégáinak, munkatársainak és együttműködő partnereinek címzett leköszönő levelében megköszönte a támogatást és a közös munka lehetőségét.

Levelében azt írta, a következő kormányzati ciklusban az egészségügyi ágazat tizenhat év után ismét miniszteri szinten képviselteti magát, „ez nemcsak az állampolgárok, betegek, hanem az egészségügyi ágazat valamennyi (egészségügyi és nem egészségügyi) munkatársa számára régóta várt, történelmi jelentőségű lehetőség”

A betegellátás ügye erős politikai támogatottságot kap, a „lehetőségkörnyezet” bővül, ez az új keretrendszer – reményei szerint – a valódi strukturális reformok és fejlődés irányába tud hatni 

– fűzte hozzá.

Főigazgatói feladatait Révész János 2024. január 1-jétől látta el.

Nyitókép: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. május 08. 11:05
Felszólították ,megzsarolták vagy egyszerűen nem fért össze az elkovetkező vezetéssel várható küzdelem A megvalósítást eredményeivel aminek elveszejtéseben nem kivan részt venni kitéve magát a nézetei eredményei támadásainak, Az új kormány minisztere teheti és teszi is a tiszás emberét aki zokszó nélkül is hajlandó lesz rombolni is ha kell.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. május 08. 10:44
Valaki megmagyaràznà, miért mondanak le vagy miért menesztik az összes eddigi vezetőállásban lévőket, akkor is ha nem érintett a politikában ? Ilyesmi máshol nincs. A politikailag fontos előző "garnitúrát" választások után lecserélik, de orvosokat, rendezőket, tudományos akadémiák vezetőit, sportegyesületek főnökeit, iskolaigazgatókat, hotel menedzsereket , fürdőigazgatókat, énekeseket, stb. meghagyják régi állásukban.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. május 08. 10:40 Szerkesztve
úgy gondolja etikusnak és támogatónak (?), ha lehetővé teszi, hogy ------ szóbeli hiányérzetem van ? látszik tűnik mutatkozik bizonyul tartják őt stb. stb.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. május 08. 10:39
Talán meg kellene keresni azokat a szakembereket, vezetőket akiket elüldöztek vagy vették a kalapjukat, vagy a kendőiket mivel nem tartották összeegyeztethetőnek a történéseket a lelkiismeretükkel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!