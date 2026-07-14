Orosz felderítőgép repült be a lengyel légtérbe, azonnal felszálltak a vadászgépek

Patriot rakéták és rengeteg fegyver – Lengyelország eddig 4,5 milliárd dollárt költött Ukrajna támogatására a háborúban
2022 februárja óta Varsó 16,4 milliárd zloty értékben szállított fegyvereket és katonai felszerelést Kijevnek.
A légtérellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett az Il-20-assal, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagynia a légteret. Erre a gép Oroszország irányában távozott.
Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló, Il-20 típusú orosz felderítő repülőgépet fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en.
Az incidens kedden 12 óra után történt, amikor az orosz gép a lengyel tengerpart középső szakaszán fekvő Ustkától körülbelül 30 kilométerre repült.
A légtérellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett az Il-20-assal, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagynia a légteret. Erre a gép Oroszország irányában távozott – áll a miniszteri bejegyzésben.
Ezt is ajánljuk a témában
2022 februárja óta Varsó 16,4 milliárd zloty értékben szállított fegyvereket és katonai felszerelést Kijevnek.
Az esetről Kosiniak-Kamysz a rendszeres keddi kormányülés után rendezett sajtóértekezletén is beszámolt. Elmondta: az Il-20 elfogására a nemzetközi vizek felett került sor. Hozzátette: hosszú idő óta az első olyan esetről van szó, amikor egy orosz gép "megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát, és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét".
A miniszter úgy értékelte: az incidens azt bizonyítja, hogy Moszkva „folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez, és ellenséges minden NATO-tagállammal”.
(MTI)
Nyitókép: Jakub Kaczmarczyk/MTI