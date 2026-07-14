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lengyelország lengyel vadászgép légtér

Orosz felderítőgép repült be a lengyel légtérbe, azonnal felszálltak a vadászgépek

2026. július 14. 16:04

A légtérellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett az Il-20-assal, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagynia a légteret. Erre a gép Oroszország irányában távozott.

2026. július 14. 16:04
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Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló, Il-20 típusú orosz felderítő repülőgépet fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en.

Az incidens kedden 12 óra után történt, amikor az orosz gép a lengyel tengerpart középső szakaszán fekvő Ustkától körülbelül 30 kilométerre repült.

A légtérellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett az Il-20-assal, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagynia a légteret. Erre a gép Oroszország irányában távozott – áll a miniszteri bejegyzésben.

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Az esetről Kosiniak-Kamysz a rendszeres keddi kormányülés után rendezett sajtóértekezletén is beszámolt. Elmondta: az Il-20 elfogására a nemzetközi vizek felett került sor. Hozzátette: hosszú idő óta az első olyan esetről van szó, amikor egy orosz gép "megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát, és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét".

A miniszter úgy értékelte: az incidens azt bizonyítja, hogy Moszkva „folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez, és ellenséges minden NATO-tagállammal”.

(MTI)

Nyitókép: Jakub Kaczmarczyk/MTI

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Összesen 66 komment

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Sorrend:
mnmn
2026. július 14. 17:50
Canadianmnmn 2026. július 14. 17:31 "Te milyen messze is vagy Lengyelországtól? Pofa be, bunkó, fogadd meg a saját tanácsodat. Orosz szopancs idióta. Miért nem költözöl a drága jó Oroszország anyácskádba? Ne rontsd itt a levegőt, rohadék pufajkás." Pufajkás a jó büdös famíliád. Fogyatékos fasz, mi köze ennek Lengyelországhoz? Magyarországon kommentelünk, egy magyar oldalon és itt élünk, itt fizetünk adót. Te ebből melyiket tudod felmutatni? Ott legyél okos ahol a portád van, elhúztad a beled innen mikor szar világ volt, mi akik itt maradtunk vittük tovább ezt az országot, úgyhogy, nem kéne tanácsot adnod, ki hova költözzön!
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1
0
Canadian
2026. július 14. 17:36
Fideszesek, hogy lettetek ilyen visszataszító ruszki bérenc idióták? Elment az eszetek? NATO tagként az ellenséget szolgálni árulás, és morális csőd is. Ébresztő, a büdös francba most már!
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0
1
mnmn
•••
2026. július 14. 17:35 Szerkesztve
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 14. 17:15 mnmnBeszartak-a-fideszesek 2026. július 14. 17:12 Az biztos, hogy a fajtád még náluk is rosszabb "Tudom, hogy nyaltok az orosznak. A fajtád szervilis és megalázkodó. Szerencsére a választásokon el lettetek törölve." A magyarban a nyalást általában arra értjük, ha valaki a fölötte hatalommal bírót ajnározza kritikátlanul. Jelenleg, ha nem vetted volna észre ezt az országot az EU és a nyakunkra ültetett szektája uralja, úgy hogy ez a definíció pontosan illik rád és a többi seggnyaló szektásra. Ennyike, tovább nem ragozom, mert fizetett és fogyatékos seggnyalókra kár több karaktert pazarolni, elég ha néha elküldöm őket oda ahova valók.
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2
0
europész
2026. július 14. 17:27
Na most bent volt a lengyel légtérben vagy nem volt bent az il huszas?Az hogy abba az irányba tartott még nem légtér sértés.Nem is volt számdékában.
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2
0
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