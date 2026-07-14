Orosz felderítőgép repült be a lengyel légtérbe, azonnal felszálltak a vadászgépek

Az esetről Kosiniak-Kamysz a rendszeres keddi kormányülés után rendezett sajtóértekezletén is beszámolt. Elmondta: az Il-20 elfogására a nemzetközi vizek felett került sor. Hozzátette: hosszú idő óta az első olyan esetről van szó, amikor egy orosz gép "megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát, és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét".

A miniszter úgy értékelte: az incidens azt bizonyítja, hogy Moszkva „folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez, és ellenséges minden NATO-tagállammal”.