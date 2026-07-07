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lengyelország wladyslaw kosiniak patriot rakéta támogatás ukrajnai háború

Patriot rakéták és rengeteg fegyver – Lengyelország eddig 4,5 milliárd dollárt költött Ukrajna támogatására a háborúban

2026. július 07. 09:12

2022 februárja óta Varsó 16,4 milliárd zloty értékben szállított fegyvereket és katonai felszerelést Kijevnek.

2026. július 07. 09:12
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Lengyelország 2022 februárja óta 16,4 milliárd zloty (mintegy 4,5 milliárd dollár, 1 zloty=82,36 forint) értékben szállított fegyvereket és katonai felszereléseket Ukrajnának – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter újságírókkal. 

A lengyel nemzetvédelmi miniszter, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz újságíróknak azt is nyilatkozta, hogy a katonai támogatás döntő részét (4,1 milliárd dollár értékben) 2022–2023-ban a korábbi, Jog és Igazságosság (PIS) párt kormánya biztosította az ukrán fegyveres erők számára, míg a jelenlegi kormány mindössze 0,4 milliárd dollárt fordított e célra. 

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Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arról is beszélt, hogy Varsó valóban adott át Patriot rakétákat Kijevnek a NATO-főtitkár és az amerikai hadsereg európai parancsnokságának (EUCOM) javaslata és kérése nyomán. Ám hangsúlyozta: 

mindez nincs hatással Lengyelország légvédelmi biztonságára. 

Ennek bejelentésére, illetve a titkosítás feloldására azért volt szükség, mert korábban több ellenzéki politikus azzal vádolta a regnáló lengyel kormányt, hogy Patriot rakétákat szállított Ukrajnának.

(MTI)

Nyitókép: Bernd Von Jutrczenka/DPA/AFP


 

 

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Összesen 9 komment

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auditorium
2026. július 07. 10:19
Pu. megfenyegette őket, erre ráfaraghatnak a lengyelek és a szomszédos országok... Már megint Európa keleti része sinyli meg az esztelen háborút.
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Bitrex®
2026. július 07. 10:15
Aztán meg sírnak, ha az oroszok megszerzik a Suwalki-folyosót.
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B_kanya
2026. július 07. 09:56
"Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arról is beszélt, hogy Varsó valóban adott át Patriot rakétákat Kijevnek" Meg MiGeket, meg tankokat, még Leo2A4-eseket is...
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1
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Galerida
2026. július 07. 09:33
A lengyelek helyében már Pavlov kutyája is teljes erővel távol tartaná magát bármilyen háborútól, de ez egy bátor nép.....
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