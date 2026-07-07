Patriot rakéták és rengeteg fegyver – Lengyelország eddig 4,5 milliárd dollárt költött Ukrajna támogatására a háborúban

Lengyelország 2022 februárja óta 16,4 milliárd zloty (mintegy 4,5 milliárd dollár, 1 zloty=82,36 forint) értékben szállított fegyvereket és katonai felszereléseket Ukrajnának – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter újságírókkal.

A lengyel nemzetvédelmi miniszter, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz újságíróknak azt is nyilatkozta, hogy a katonai támogatás döntő részét (4,1 milliárd dollár értékben) 2022–2023-ban a korábbi, Jog és Igazságosság (PIS) párt kormánya biztosította az ukrán fegyveres erők számára, míg a jelenlegi kormány mindössze 0,4 milliárd dollárt fordított e célra.