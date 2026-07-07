Patriot rakéták és rengeteg fegyver – Lengyelország eddig 4,5 milliárd dollárt költött Ukrajna támogatására a háborúban

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2022 februárja óta Varsó 16,4 milliárd zloty értékben szállított fegyvereket és katonai felszerelést Kijevnek.
Lengyelország 2022 februárja óta 16,4 milliárd zloty (mintegy 4,5 milliárd dollár, 1 zloty=82,36 forint) értékben szállított fegyvereket és katonai felszereléseket Ukrajnának – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter újságírókkal.
A lengyel nemzetvédelmi miniszter, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz újságíróknak azt is nyilatkozta, hogy a katonai támogatás döntő részét (4,1 milliárd dollár értékben) 2022–2023-ban a korábbi, Jog és Igazságosság (PIS) párt kormánya biztosította az ukrán fegyveres erők számára, míg a jelenlegi kormány mindössze 0,4 milliárd dollárt fordított e célra.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz arról is beszélt, hogy Varsó valóban adott át Patriot rakétákat Kijevnek a NATO-főtitkár és az amerikai hadsereg európai parancsnokságának (EUCOM) javaslata és kérése nyomán. Ám hangsúlyozta:
mindez nincs hatással Lengyelország légvédelmi biztonságára.
Ennek bejelentésére, illetve a titkosítás feloldására azért volt szükség, mert korábban több ellenzéki politikus azzal vádolta a regnáló lengyel kormányt, hogy Patriot rakétákat szállított Ukrajnának.
(MTI)
Nyitókép: Bernd Von Jutrczenka/DPA/AFP